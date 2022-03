"W poniedziałek główne indeksy warszawskiego parkietu z wyjątkiem mWIG40 zyskały na wartości, a podłożem do wzrostów mogły być oczekiwania inwestorów dotyczące kolejnej rundy rozmów między stroną rosyjską i ukraińską, które mają się odbyć we wtorek. Moim zdaniem oczekiwania inwestorów są nadmiernie optymistyczne, ale póki co rynek podchodzi do tego inaczej" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Łukasz Bryl.

"Patrząc na rynek sektorowo, w gronie liderów poniedziałkowych wzrostów był sektor odzieżowy i spożywczy, co można wiązać z utrzymującym się silnym popytem konsumpcyjnym w Polsce. Popyt ten dodatkowo ulegnie czy ulega wzmocnieniu w związku z napływem ponad 2 mln uchodźców, którzy bezpośrednio lub pośrednio generują zapotrzebowanie na artykuły pierwszej potrzeby" – dodał analityk DM BPS.

Z grona krajowych blue chipów analityk zwrócił uwagę na mocny wzrost akcji Allegro (4,55 proc. do 34,5 zł), którego kurs zaczyna – jak podał Bryl - testować ważne opory znajdujące się w okolicach 35 zł za akcje. Zdaniem analityka, spółka jest silna fundamentalnie i ma mocną pozycję na rynku i w przypadku pokonania ww. oporu mogłaby zmierzać w kierunku 45 zł za akcję w średnim horyzoncie czasowym.

Spośród średnich, skupionych w mWIG40 spółek analityk DM BPS wyróżnił akcje AmRestu, które zyskały 7,59 proc. i były liderem wzrostów w tym segmencie rynku. Jak podał Bryl, AmRest tylko zawiesił działalność w Rosji i być może nadzieje na deeskalacje konfliktu stoją u podstaw dobrego zachowania tej spółki na poniedziałkowej sesji.

Ze spółek wchodzących do sWIG80 analityk wyróżnił Arctic Paper, które zyskało 5,97 proc.

"Spółka ma mocne fundamenty oraz zdolność do względnego przerzucania rosnących kosztów na klientów końcowych, przy zachowaniu dotychczasowego popytu" – powiedział analityk DM BPS.

"Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to we wtorek oczy inwestorów będą skierowane na wynik rozmów przedstawicieli Rosji oraz Ukrainy i do zakończenia sesji zapewne poznamy ich rezultat. Wydaje się, że od wyniku tych rozmów będzie zależeć dalszy trend na naszym rynku" – podsumował Łukasz Bryl.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 0,36 proc. do 2.123,12 pkt., WIG zyskał 0,25 proc. do 64.581,93 pkt. O 0,75 proc. do 19.610,70 pkt. wzrósł sWIG80 i był najsilniejszy z głównych indeksów. Spadł tylko mWIG40 (-0,21 proc.) i zamknął notowania na poziomie 4.761,97 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,252 mld zł, z tego 1,053 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były umiarkowanie pozytywne. W tym okresie DAX rósł o 1,1 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,83 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,58 proc.

Na giełdach amerykańskich natomiast panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,78 proc., S&P500 zyskiwał 0,14 proc., a DJI tracił 0,33 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 5 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG-Górnictwo (2,75 proc.), WIG-Odzież (1,81 proc.) oraz WIG-Spożywczy (1,38 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Media (-1,01 proc.), WIG-Informatyka (-0,93 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-0,88 proc.).

W WIG20 najmocniej, o 4,55 zyskały akcje Allegro, a zwyżce tej towarzyszyły przekraczające 132 mln zł obroty.

W gronie liderów podczas całej sesji były również akcje JSW, które wzrosły o 4,44 proc. do 78,58 zł.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 20 marca, podnieśli cenę docelową dla akcji JSW w horyzoncie 12 miesięcy do 100 zł z 55 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację dla spółki na poziomie "kupuj".

O ponad 2 proc. zyskały także KGHM (2,57 proc.), CCC (2,25 proc.) oraz Dino (2,1 proc.), a o 1,83 proc. zyskało LPP.

W pierwszych godzinach poniedziałkowego handlu poprawił się sentyment w stosunku do największych pod względem kapitalizacji banków, które były najsłabsze w WIG20 w minionym tygodniu. Na początku sesji ich kursy rosły, a zwyżki niektórych z nich – np. Pekao – przekraczały 2,5 proc. W kolejnych godzinach notowań sentyment do tego sektora pogarszał się, a na zamknięciu niewielkie, 0,06 proc. wzrosty utrzymały tylko mBank. Pozostałe spółki z tego sektora zamknęły się na minusie. PKO BO stracił 1,16 proc., Santander Bank Polska spadł o 0,56 proc., a Pekao zniżkowało o 0,42 proc.

Zdaniem Łukasza Bryla z DM BPS, sektor bankowy może zachowywać się lepiej w drugiej części obecnego tygodnia i na początku kolejnego, dyskontując ewentualną, kolejną podwyżkę stóp procentowych na odbywającym się 6 kwietnia posiedzeniu RPP.

Z kolei jak podał w komunikacie Komitet Stabilności Finansowej, polski system bankowy jest odporny na szok związany z agresją na Ukrainę ze względu na posiadane zasoby kapitału oraz bufory płynności. W ocenie Komitetu, nadal najistotniejszym źródłem zagrożeń dla stabilności systemu pozostaje ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych.

Spośród spółek z WIG20 w poniedziałek najwięcej straciły akcje Lotosu (-1,84 proc.), Cyfrowego Polsatu (-1,42 proc.) oraz PGE (-1,36 proc.).

W mWIG40 liderem wzrostów w połowie i na zakończeniu poniedziałkowych notowań był AmRest, który zyskał 7,59 proc. przy ponad 5,1 mln zł obrotu.

O ponad 5 proc. urosły natomiast akcje Mabionu oraz Asbisu, a 4,19 proc. zyskała Develia.

Słabo w mWIG40 zachowywały się w poniedziałek akcje DataWalk oraz Asseco SEE, które straciły ponad 4 proc.

O ok. 2,7 proc. spadły natomiast notowania Celon Pharmy, Ten Square Games oraz Wirtualnej Polski.

W sWIG80 po wybiciu górą z lokalnej konsolidacji, najwięcej zyskały akcje Action (9,6 proc.) przy sięgających 2,2 mln zł obrotach. Kurs tej spółki osiągnął maksymalny poziom trwającego od końca lutego odbicia, a od ustanowionego wówczas minimum zyskał ponad 45 proc.

W gronie liderów wzrostów w połowie i na zakończeniu sesji były również akcje Arctic Paper, które zyskały 5,97 proc. do 9,59 zł ustanawiając w cenach zamknięcia, nowe roczne maksimum.

O 5,87 proc. zyskał Voxel, który do tej pory w bardzo ograniczonym zakresie partycypował w trwającym od końca lutego br. odbiciu.

Największe obroty spośród spółek z sWIG80 zanotowała Bogdanka (19,3 mln zł), a jej kurs spadł o 0,37 proc. do 53,3 zł.

Jak poinformował prezes Artur Wasil, Bogdanka planuje na ten rok produkcję węgla na poziomie 9,5 mln ton. Spółka zakończyła 2021 rok z produkcją na poziomie 9,9 mln ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 10 mln ton. Rok wcześniej było to odpowiednio: 7,6 mln ton i 7,7 mln ton.

Najwięcej spośród spółek z sWIG80 straciły akcje IMC (-3,4 proc.), Sanoka (-2,9 proc.) oraz Cognor Holding (-2,74 proc.). Kurs tej ostatniej spółki otworzył poniedziałkową sesję w okolicach rocznych maksimów, jednak nie zdołał ich utrzymać zniżkując przy podwyższonych, sięgających 3,97 mln zł obrotach.