Zysk operacyjny wyniósł 79,29 mln zł wobec 37,02 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 144,46 mln zł wobec 96,04 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 696,42 mln zł w 2021 r. wobec 1 817,3 mln zł rok wcześniej.

"Inwazja Rosji na Ukrainę może nie pozostać bez wpływu na nasze tegoroczne wyniki finansowe. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu dostaw do Rosji, jednego z naszych strategicznych rynków w ub. roku (od 24 lutego br. nie trafił tam żaden z produktów grupy). Chwilowo zawiesiliśmy również działalność w Ukrainie. W związku z tym nie wykluczamy konieczności utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój wypadków, poziom niezbędnych do utworzenia odpisów zostanie ustalony na moment publikacji raportów okresowych" - napisał prezes Paweł Szataniak w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wielton posiada spółki zależne w Ukrainie i Rosji powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Ponadto spółka w Rosji posiada montownię wyrobów marki Wielton. Jak podawano wcześniej, do lutego 2022 roku grupa prowadziła bezpośrednią sprzedaż wyrobów na tych rynkach. Przychody Wieltonu ze sprzedaży realizowanej na tych rynkach wyniosły w 2021 roku 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 36,71 mln zł wobec 27,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)