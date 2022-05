Reklama

Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 705,2 mln zł wobec 1 141,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 534 mln zł wobec 428,3 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 210,07 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kw. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* dochody ogółem wzrosły o 44% do 2 304 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 13% do 931,4 mln zł,

* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 76% do 1 372,6 mln zł,

* zysk brutto wzrósł o 103% do 1 069,3 mln zł,

* zysk netto wzrósł o 106% do 792,8 mln zł,

* wskaźnik koszty/przychody wyniósł 40,4% w porównaniu z 51,2% w ub. r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,2% w porównaniu z 18,8% w ub.r.,

* zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 16,5% w porównaniu z 9,9% w ub.r., wymieniono w komunikacie poświęconym wynikom.

"Agresja Rosji na Ukrainę zwiększyła nieprzewidywalność na rynku, w gospodarce i wpłynęła na działalność banku. W reakcji na wojnę u naszych sąsiadów zorganizowaliśmy wsparcie finansowe dla uchodźców oraz zaoferowaliśmy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski ułatwienia dotyczące zakładania kont. Choć obecnie mamy wysoki poziom niepewności, to już nie raz w przeszłości udowodniliśmy, że potrafimy działać w świecie wielu zmiennych. Od lat budujemy bank stabilny, który ma funkcjonować w każdej sytuacji" - skomentował prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

Prezes zwrócił uwagę na obserwowany przez bank dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W bankowości detalicznej liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 3% r/r, w tym przelewów w bankowości mobilnej o 13% r/r, transakcji kartami debetowymi - o 21% r/r oraz transakcji BLIK-iem - o 45% r/r.

"Jednocześnie liczba transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku spadła o 7%. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 12%, z czego 43-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 33% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 97% do ponad 6 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą" - wskazał Bartkiewicz.

Liczba klientów bankowości detalicznej w I kw. br. wyniosła 4 361 tys. (wzrost o 94 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 91 tys. r/r). Liczba klientów bankowości korporacyjnej to 512,9 tys. (wzrost o 19 tys.), z czego 428 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 13 tys. r/r), 81,3 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 6 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian), podano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 792,8 mln zł wobec 385,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)