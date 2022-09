Reklama

Skonsolidowane przychody Grupy Ferrum wyniosły na koniec czerwca br. ok. 515,43 mln zł (wzrost ok. 50% r/r). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 19,59 mln zł i był wyższy o ok. 3,4 mln r/r, podano.

Na koniec czerwca 2022 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży Ferrum wyniosły ok. 470,83 mln zł (wzrost ok. 54% r/r).

"Wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży miały m.in. realizowane w okresie sprawozdawczym dostawy do OGP Gaz - System [...], tj. dostawy rur stalowych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów zamówienie 2" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie wyniku netto spółka w I poł. br. osiągnęła zysk w kwocie ok. 7,78 mln zł, jednak w związku z wyższymi kosztami finansowymi spowodowanymi m.in. wzrostem stóp procentowych był on niższy o ok. 1,51 mln od zysku netto za I półrocze 2021 r., wskazano również.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych zostaną podane w raporcie, którego termin publikacji został zaplanowany 30 września 2022 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 605 mln zł w 2021 r.

