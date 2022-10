Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,15 proc. i wyniósł 29.926,94 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,02 proc. i wyniósł 3.744,52 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.071,31 pkt.

Inwestorzy nadal monitorują dane gospodarcze, aby sprawdzić, czy inflacja się ochładza, lub czy podwyżki stóp proc. Rezerwy Federalnej popychają Stany Zjednoczone bliżej recesji. W piątek zostanie opublikowany wrześniowy raport o zatrudnieniu w USA. Konsensus na liczbę nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA we wrześniu wynosi +260 tys.

Niektórzy analitycy obawiają się dalszych spadków na rynkach, a wcześniejsze wzrosty oceniają jako rajdy na rynku niedźwiedzia.

„Niewielu jest przekonanych, że ostatnie wzrosty były czymś więcej niż zwyżką na rynku bessy, z wątpliwościami co do jej trwałości. Nastroje pozostają słabe, począwszy od dyrektorów generalnych, małych firm, konsumentów i inwestorów” – powiedział Mark Hackett, dyrektor ds. badań inwestycyjnych w Nationwide.

Inwestorzy analizują najnowsze wypowiedzi członków FOMC.

Neel Kashkari, prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis, powiedział, że bank centralny USA nie jest blisko punktu, w którym może przestać podnosić stopy procentowe, aby powstrzymać inflację.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco Mary Daly, powiedziała, że poprzeczka dla spowolnienia tempa wzrostu stóp procentowych o 75 pb. jest zawieszona wysoko. Daly dodała, że Fed obserwuje kluczowe dane od teraz do posiedzenia 1-2 listopada i ostrzegła przed spodziewaniem się obniżki stóp procentowych w USA w 2023 r.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Atlancie Raphael Bostic powiedział, że opowiada się za podniesieniem stóp procentowych do poziomu od 4 proc. do 4,5 proc. do końca tego roku, a następnie utrzymaniem zaostrzenia w celu zmniejszenia inflacji.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 219 tys. Oczekiwano 204 tys. wobec 190 tys. poprzednio, po korekcie z 193 tys.

„Nie zobaczymy jasnego kierunku dla Fedu przed piątkowymi danymi dotyczącymi zatrudnienia w USA. Najgorszym scenariuszem dla rynku w tym tygodniu są mocne dane, które przechyliłyby szalę na korzyść jastrzębi” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

Peloton wzrósł o 4 proc. po ogłoszeniu, że zlikwiduje kolejne 500 miejsc pracy lub około 12 proc. pozostałej siły roboczej po kilku poprzednich rundach redukcji zatrudnienia.

Twitter spadł o 3,5 proc. przed sesją. W środę CEO Tesli Elon Musk po raz kolejny zmienił zdanie i oświadczył, że jest gotów kupić Twittera za pierwotnie uzgodnioną z serwisem cenę 44 mld USD.

Akcje Silvergate Capital zniżkowały o 6,5 proc. w handlu przedsesyjnym - Wells Fargo obniżył rekomendacje dla akcji spółki do "niedoważaj" z "przeważaj".

Pinterest wzrósł o 5 proc. przed sesją. Goldman Sachs podniósł rekomendacje dla akcji banku do "przeważaj" z "neutralnie".

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 3,83 proc. Dolar umacnia się o 1,005 proc. wobec koszyka walut do 112,22 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 89 USD za baryłkę, po wzroście o 1,4 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 1,7 proc. do 94,96 USD/b.