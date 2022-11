Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,56 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego (tj. odpis wartości prac rozwojowych w spółce GWi w kwocie 11 mln zł) wyniósł 29 mln zł i był o ok. 2 mln zł niższy r/r.

Wyniki finansowe grupy nadal pozostają pod presją wysokich kosztów działalności (głównie cen materiałów, frachtu, wynagrodzeń, energii). W efekcie podjętych działań optymalizacyjnych nastąpiła wyraźna poprawa marż w segmencie Energii Elektrycznej, który w ostatnich okresach w największym stopniu podlegał negatywnej presji inflacyjnej ze względu na trudność w renegocjowaniu długoterminowych kontraktów z OSD. Podobne działania efektywnościowe prowadzone są w pozostałych segmentach, a ich rezultaty powinny być coraz bardziej widoczne w kolejnych kwartałach, zapowiedziała spółka.

"Bez wątpienia obecne uwarunkowania gospodarcze nie są dla biznesu łatwe, niemniej w tym wymagającym otoczeniu Grupa Apator konsekwentnie pracuje nad poprawą efektywności działania i odbudową marż. Oczekujemy pozytywnych efektów dokonanych relokacji spółek (Poznań, Słupsk, Coventry w Wielkiej Brytanii), reorganizujemy nasze operacje i automatyzujemy produkcję, żeby lepiej wyskalować biznes. Obserwujemy pozytywne efekty zmiany miksu produktowego a także renegocjacji umów z klientami i wdrożonego z sukcesem w segmencie Energii Elektrycznej mechanizmu elastyczności cen ofertowych - będziemy te działania kontynuować także w pozostałych segmentach" - powiedział prezes Arkadiusz Chmielewski, cytowany w komunikacie.

"Dużym wyzwaniem w obecnych okolicznościach makroekonomicznych jest optymalne zarządzanie poziomem kapitału obrotowego i zadłużenia, które, co prawda, stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla Grupy Apator, jednakże są gwarantem realizacji zawartych kontraktów oraz zabezpieczeniem dla nowo pozyskiwanych zamówień, a tym samym umacniają naszą pozycję rynkową i relacje z klientami" - dodał.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,23 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 240,14 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale br. Grupa Apator odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Największą dynamiką obrotu charakteryzował się segment Energii Elektrycznej (+27% r/r), głównie dzięki dostawom liczników w ramach nabierającego tempa rolloutu smart meteringu w Polsce, sprzedaży specjalnych linii liczników na rynek niemiecki oraz aparatury łączeniowej, kluczowej dla prawidłowego i bezpiecznego działania sieci elektroenergetycznych. Dynamicznie rosła także sprzedaż urządzeń pomiarowych do precyzyjnego pomiaru zużycia wody (głównie wodomierzy mieszkaniowych z nakładkami do zdalnego odczytu wody na wszystkich rynkach oraz wodomierzy ultradźwiękowych w eksporcie) - grupa sukcesywnie zwiększa również udział sprzedaży usług zdalnego odczytu i billingu. W efekcie sprzedaż segmentu Woda i Ciepło była wyższa o 16% r/r i osiągnęła rekordowy kwartalny poziom. Pomimo niepewnej sytuacji dotyczącej perspektyw dla rynku gazu w Europie, grupa odnotowuje stabilny wzrost sprzedaży gazomierzy (przede wszystkim urządzeń smart w eksporcie), co przełożyło się na wzrost obrotu segmentu o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 63,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 776,43 mln zł w porównaniu z 702,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 23,99 mln zł wobec 26,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

