Zysk operacyjny wyniósł 1,48 mln zł wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 64,95 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 66,4 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów miał miejsce w segmencie usług doradczych (o 20,2%), jednak został on zniwelowany przez niższe przychody w segmencie usług maklerskich (o 15,8%) oraz w segmencie zarządzania funduszami (o 1,6%). Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (36.804 tys. zł; 19,8% skonsolidowanych przychodów) były o 15,8% niższe w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2021 r., na co wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (13.099 tys. zł wobec 20.245 tys. zł rok wcześniej)" - czytamy w komentarzu zarządu.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności podstawowej w wysokości 185,57 mln zł w porównaniu z 190,89 mln zł rok wcześniej.

"W obrocie akcjami na GPW spółka zanotowała niższy wolumen transakcji, co przełożyło się także na nieco niższy udział rynkowy (2,12% wobec 2,24% rok wcześniej), tracąc przede wszystkim na rzecz biur specjalizujących się w obsłudze klientów detalicznych i coraz bardziej dominujących banków zagranicznych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1,49 mln zł wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)