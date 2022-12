Reklama

EBITDA wyniosła 131 mln zł (-35% r/r), a zysk netto z działalności operacyjnej: 89 mln zł (-45%), podano także.

"Zarząd szacuje, iż zgodnie z przewidywaniami wyniki IV kwartału 2022 roku będą niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Trwająca na rynku korekta popytu wynikająca z wysokich stanów magazynowych po stronie odbiorców została pogłębiona przez wysokie koszty energii, rosnącą inflację oraz wysokie stopy procentowe. W przypadku rynku polskiego doprowadziło to do znacznego ograniczenia popytu, w szczególności wśród klientów z branży budowlanej. Sprzedaż grupy w ujęciu wartościowym w IV kwartale 2022 roku wzrosła o 3% r/r przy kilku (SOG) lub kilkunastoprocentowych (SWW i SSA) spadkach wolumenów. Słabsza koniunktura spowodowała również presję na marże i ich obniżenie w porównaniu z poprzednimi kwartałami 2022 roku. W efekcie skonsolidowany zysk netto z działalności operacyjnej w IV kwartale 2022 r., wyniesie wg szacunków 89 mln zł i będzie niższy o 45% r/r. Zysk EBITDA osiągnie wartość 131 mln zł i będzie niższy o 35% r/r" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany dług netto na koniec 2022 roku wyniesie ok. 1 250 mln zł, podano także.

W całym 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 5 912 mln zł (realizacja prognozy w 100%), zysk EBITDA 1 002 mln zł (102%), zysk netto z działalności operacyjnej 839 mln zł (104%), a zysk netto 656 mln zł (102%).

"Rekordowo wysokie wyniki za rok 2022 zostaną zrealizowane głównie dzięki ponadprzeciętnym rentownościom osiąganym w I półroczu 2022 roku na fali ograniczeń i niepewności co do dostępności surowców z powodu wybuchu wojny w Ukrainie. Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o rzeczywiste kursy walut i notowaniach cen aluminium do 19 grudnia 2022 oraz założeniu, iż ich wartości na koniec roku nie będą istotnie odbiegały od tych notowań" - czytamy także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)