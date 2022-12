Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,28 proc. i wyniósł 32.849,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 3.821,62 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.547,11 pkt.

Bank Japonii zaskoczył we wtorek rynki i niespodziewanie podwyższył górną granicę przedziału ruchów 10-letnich obligacji skarbowych do 0,5 proc. z 0,25 proc. Zmiana polityki była powszechnie zinterpretowana na rynkach jako początek potencjalnego końca bardzo luźnej polityki monetarnej w Japonii.

„Wielu inwestorów, którzy wzięli już urlop na święta zostało zaskoczonych tą decyzją. Rynki nie przyjęły tego dobrze” - powiedział James Rossiter, szef globalnej strategii makro w TD Securities.

„Chociaż nadal istnieje duża luka między jenem a dolarem, ale zapowiedź, że Bank Japonii będzie stopniowo odchodził od ultraluźnego nastawienia w polityce monetarnej, powinna być w najbliższym czasie pozytywna dla jena” – powiedział Kerry Craig, strateg ds. rynków globalnych w JPMorgan Asset Management.

Agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne, do tego trwająca na Ukrainie wojna z Rosją i utrzymująca się w wielu krajach wysoka inflacja - to były najważniejsze wyzwania dla rynków akcji w 2022 r., które spowodowały, że benchmarkowy europejski wskaźnik Stoxx 600 zaliczy najmocniejszy roczny spadek od 2018 r.

„Gdy zbliżamy się do końca grudnia, inwestorzy wciąż czekają na rajd świętego Mikołaja, a akcje spadają tydzień do tygodnia po raz pierwszy od września. Dane pokazujące ochłodzenie inflacji mogły dać rynkowi krótkotrwały impuls, ale twarda postawa Fedu z prezesem Powellem na czele doprowadziła do wniosku, że stopy procentowe mogą pozostać podwyższone przez dłuższy czas i prawdopodobnie sprowadziła na ziemię niektórych inwestorów” – powiedział Chris Larkin, dyrektor zarządzający ds. handlu w ETrade.

„Stopy proc. i inflacja mogły osiągnąć szczyt, ale postrzegamy to jako znak ostrzegawczy dla perspektyw zysków na rynkach. Jest to nowa rzeczywistość, która naszym zdaniem, jest wciąż niedoceniana w prognozach, ale nie może być dłużej ignorowana” — powiedział Michael Wilson, strateg ds. rynków kapitałowych w Morgan Stanley.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w listopadzie (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,342 mln wobec 1,512 mln w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,485 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w listopadzie wyniosła 1,427 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,431 mln, po korekcie z 1,425 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,4 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 0,5 proc. wobec -2,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z -4,2 proc. Analitycy prognozowali mdm -5 proc.

Chińskie miasta zwiększają pojemność szpitali, próbując poradzić sobie z pierwszą dużą falą pandemii Covid-19 w kraju. Władze poinformowały we wtorek o pięciu nowych zgonach, ale oficjalne statystyki nie odzwierciedlają najpewniej rzeczywistej sytuacji. Według analityków, fala zachorowań w Chinach doprowadzić do nawet ponad miliona zgonów. Pojawiają się obawy o globalną gospodarkę, łańcuchy dostaw oraz obawy związane z potencjalnymi nowymi mutacjami koronawirusa.

„Cała narracja o Chinach się zmieniła, minął już czas polityki zero-COVID, który wywierał presję na gospodarkę, a teraz istnieje zamiar zmierzania w kierunku ponownego otwarcia gospodarki. A kiedy to się stanie, zobaczymy ożywienie w chińskiej gospodarce i na rynkach” – powiedział Suresh Tantia, starszy strateg inwestycyjny Credit Suisse.

Ze spółek akcje Gilead Sciences spadły o 2,5 proc. po ogłoszeniu, że jej oddział Kite kupi spółkę biotechnologiczną Tmunity Therapeutics. Transakcja może obniżył zysk Gilead Sciences na akcję o 18-22 centy.

General Mills stracił 4 proc. pomimo lepszych od oczekiwań wyników w ostatnim kwartale. Koncern podniósł też całoroczną prognozę wyników.

Kopalnia złota Newmont zyskała ponad 4 proc. po tym, jak cena kruszcu przekroczyła poziom 1.800 USD. Od początku roku akcje spółki są na ponad 22-proc. minusie, kurs może zanotować tym samym pierwszy roczny spadek od 2018.

Analitycy JPMorgan obniżyli rekomendację dla Whirlpool do "neutralnie" z "przeważaj", a cenę docelową akcji producenta sprzętu AGD zmniejszyli do 137 USD ze 145 USD wcześniej.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 10 pb. do 3,69 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 11 pb. do 3,74 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -59 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -66 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,05 USD za baryłkę, po spadku o 0,2 proc., a lutowe futures na Brent zniżkują o 0,69 proc. do 79,28 USD/b.

