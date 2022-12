Jak policzyliśmy na podstawie danych agregowanych przez brukselski Instytut Bruegla i raportowanych przez europejskich operatorów sieci przesyłowych (ENTSOG), od początku roku europejscy odbiorcy pozyskali z Rosji rurociągami ok. 65 mld m sześc. gazu. To o niemal 55 proc. mniej niż w tym samym okresie 2021 r. Unia zdołała niemal w pełni zrównoważyć utracone dostawy rurociągowe ze Wschodu przede wszystkim dzięki zwiększonemu o niemal trzy czwarte w porównaniu z zeszłym rokiem pozyskaniu gazu skroplonego. Paliwo w tej formie dostarczała w pewnej części także Rosja . Dodatkowe 10 mld m sześc. wtłoczyli do europejskiego systemu gazowego Norwegowie. Dzięki tym dostawom mimo spadku przesyłu z Rosji import gazu spadł zaledwie o ok. 2 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Równocześnie szacuje się, że zużycie błękitnego paliwa do listopada włącznie spadło w UE o ok. 11 proc. w porównaniu ze średnią z lat 2019-2021.