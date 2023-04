Zarząd MCI Capital zdecydował, że nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2022 r., podała spółka. Jednocześnie MCI podał, że planuje wprowadzenie możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy posiadanych przez nich akcji spółki do podmiotu z Grupy MCI w latach 2023 oraz 2024.

"Jednocześnie spółka informuje, że zarząd spółki planuje zarekomendować zmianę modelu dystrybucji środków do inwestorów spółki i wprowadzenie możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy spółki posiadanych przez nich akcji spółki do podmiotu z Grupy MCI w latach 2023 oraz 2024, po cenie uwzględniającej premię do ceny rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość akcji spółki objętych możliwością, opisanej wyżej, sprzedaży do podmiotu z Grupy MCI w danym roku nie będzie wyższa niż 2% kapitałów własnych spółki według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, wskazano także.

"Szczegółowe dane dotyczące warunków, na jakich akcjonariusze spółki będą mieli możliwość sprzedania swoich akcji, i dokładny termin przeprowadzenia tej operacji zostaną podane, po ich ustaleniu, w odrębnej komunikacji, przy czym zarząd spółki zakłada, iż w odniesieniu do roku 2023 operacja ta powinna zakończyć się nie później niż w trzecim kwartale 2023 r." - czytamy dalej.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

