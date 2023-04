Vigo Photonics odnotowało 18,78 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 59,8 proc. r/r, podała spółka. Jednostkowe przychody w tym okresie wzrosły o 45,3% r/r i wyniosły 17,04 mln zł.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła łącznie 17,2 mln zł (+53% r/r, -5% q/q), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,6 mln zł (wzrost x3 r/r, porównywalnie q/q). W I kwartale 2023 największy wzrost sprzedaży r/r zanotował segment przemysłowy (11,1 mln zł, +33% r/r, -8% q/q), dzięki dobrej sprzedaży w USA (czujniki metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe) oraz segment materiałów półprzewodnikowych (zamówienia na struktury QCL - Kwantowe Lasery Kaskadowe).

"Jesteśmy zadowoleni z przychodów I kwartału 2023, które są zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trochę wolniej od oczekiwań przebiegał proces pozyskiwania nowych zamówień, na co wpływ miały podwyżki cen wprowadzone jeszcze w 2022 r. Widzimy już jednak wyraźne odbicie w kontraktacji na koniec I kwartału, która znacząco przyśpieszyła w porównaniu do poziomu na koniec IV kwartału ub.r. Widzimy też, że w kwietniu dobra dynamika pozyskiwania nowych umów jest kontynuowana" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w materiale.

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez Vigo Photonics od początku obecnego roku do końca marca wyniosła 18,4 mln zł (spadek w ujęciu rocznym o ok. 4,5%, wzrost w ujęciu kwartał do kwartału o 38%). Spółka widzi obecnie wyraźne odbicie w trendzie pozyskiwania nowych umów. Ponadto od II kwartału br. w wynikach Vigo będzie stopniowo coraz bardziej widoczny efekt podwyżek cen o 20-30%, negocjowanych z klientami w 2022 r., podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)