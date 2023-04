Action odnotował 48,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 100,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Skorygowany zysk netto w 2022 r. wyniósł 46 241 tys. zł względem 64 309 tys. zł skorygowanego zysku za 2021" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 52,77 mln zł wobec 116,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 61,35 mln zł wobec 124,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 57,99 mln zł wobec 79,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 366,96 mln zł w 2022 r. wobec 2 307,11 mln zł rok wcześniej.

"Z analizy naszych danych finansowych za 2022 rok i pierwszego kwartału tego roku wynika, że mimo trudnego dla gospodarki czasu wypracowujemy satysfakcjonujące rezultaty. Jest to efekt wyjątkowej na rynku strategii naszej organizacji, której strukturę trudno dziś porównać do innych podmiotów tego typu na rynku. Dzięki temu, systematycznie rośniemy. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój w segmencie projektów własnych e-commerce B2C, gdzie w skali roku nasza firma osiąga imponujące wzrosty. Mam nadzieję, że to dobry znak na przyszłe wyniki" - skomentował prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.

W 2022 roku urósł też segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B w Action. Spółka koncentrowała się także na rozbudowie oferty dystrybucji rozwiązań zaawansowanych Action Business Center, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 49,49 mln zł wobec 100,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 367 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)