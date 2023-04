Sfinks Polska odnotował 21,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 19,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,24 mln zł wobec 16,54 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 41,81 mln zł mln zł wobec 11,14 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,57 mln zł w 2022 r. wobec 63,9 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 w Sfinksie stał pod znakiem powrotu gości do restauracji i stopniowej odbudowy sprzedaży. Pierwsze miesiące roku były jeszcze ciągle trudne, bo część restrykcji pandemicznych nadal obowiązywała w lokalach, jednak od sezonu letniego obserwowaliśmy coraz więcej wizyt i rosnące obroty restauracji. Ten trend nasilał się zwłaszcza w drugim półroczu. W wypracowywaniu sprzedaży za 2022 rok bardzo dużą rolę odgrywał nasz program lojalnościowy Aperitif, który daje dostęp do wielu ofert specjalnych i zniżek w naszych restauracjach. W czasach rosnącej inflacji jest to duża zachęta i dodatkowy bonus dla gości. Na koniec ubiegłego roku z programu korzystało 510 tysięcy osób i około 19% sprzedaży gastronomicznej za 2022 r. stanowiły zamówienia złożone właśnie z wykorzystaniem Aperitif" - powiedział prezes spółki Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Ważnym wydarzeniem 2022 r. w Sfinksie było uprawomocnienie się układu z wierzycielami, w ramach którego wydłużono czas spłaty zobowiązań, część długu umorzono, a część podlega zamianie na akcje spółki. Jego łączny pozytywny wpływ na wynik netto Sfinksa to 26 mln zł, podkreślono.

"Warto mieć na uwadze, że ten czynnik ma też długofalowe i wielowymiarowe pozytywne znaczenie dla naszej grupy. Uprawomocnienie i wprowadzenie w życie układu z wierzycielami umożliwiło bowiem ustabilizowanie naszej sytuacji finansowej na lata, a dzięki temu ułatwiło odbudowę sprzedaży i rentowności. Znalazło to już odzwierciedlenie w wypracowanym przez grupę wyniku EBITDA, który za 2022 rok wyniósł 41,81 mln zł, a po oczyszczeniu z księgowego wpływu MSSF 16 było to 23,32 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 11,14 mln zł oraz -7,17 mln zł. Innym ważnym elementem układu, zwłaszcza w zakresie płynności, są przyjęte zasady spłat kredytu. W pierwszej kolejności bowiem spłacamy raty kapitałowe, a dopiero od roku 2028 będziemy spłacać odsetki. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza obecnie wobec dynamicznie zmieniających się stóp kredytowych" - dodał Cacek.

Na koniec 2022 r. w ramach sieci Sfinks Polska działało 117 restauracji, z czego najwięcej, bo 71 lokali, liczyła sieć Sphinx. Dominującym modelem w strukturze sieci są restauracje franczyzowe, które na koniec minionego roku stanowiły 71% lokali sieci Sfinks Polska.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 17,28 mln zł wobec 19,57 mln zł straty rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

