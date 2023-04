Esotiq & Henderson odnotowało 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,98 mln zł wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 27,84 mln zł wobec 37,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 241,79 mln zł w 2022 r. wobec 205,85 mln zł rok wcześniej.

"Za Grupą Esotiq&Henderson bardzo udany rok. Zanotowaliśmy najwyższą sprzedaż w historii utrzymując marżę brutto na sprzedaży na wysokim 63% poziomie. W IV kwartale ub.r. wspomagaliśmy naszą sprzedaż kampaniami telewizyjno-internetowymi oraz licznymi akcjami promocyjnymi, znacznie zwiększyliśmy sprzedaż poprzez kanały e-commerce a także zwiększyliśmy grono lojalnych klientek. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, również w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. zmagaliśmy z rosnącymi kosztami odsetkowymi związanymi z obsługą długu, kosztami utrzymania salonów, a także z presją płacową motywowaną wysoką inflacją. Najnowsze odczyty GUS mówią o spadku sprzedaży detalicznej w Polsce w I kwartale br. o 3,5%. Grupa EAH rośnie jednak dalej, nie widzimy tak dużego spowolnienia. Dobrze radzimy sobie też z łańcuchami dostaw, zwiększyliśmy poziom zapasów i mamy w pełni zatowarowane salony. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku nasza sprzedaż wzrosła o ok. 20% rdr przy utrzymaniu marży brutto na sprzedaży na poziomie 62%, co daje podstawy do optymizmu na kolejne kwartały" - powiedział prezes Esotiq & Henderson Krzysztof Jakubowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że zamknęła 2022 r. najwyższymi przychodami w historii, utrzymując marżę brutto na sprzedaży na poziomie 63%. Na koniec 2022 roku Grupa posiadała 295 salonów o łącznej powierzchni 18.241 m2, a liczba lojalnych uczestniczek Esotiq Club liczyła ok. 1,4 mln. Grupie udało się również zwiększyć sprzedaż internetową w IV kw. 2022 o 52% r/r.

Spółka wskazała, że na koniec 2022 r. w Polsce sieć sprzedaży detalicznej Esotiq liczyła 274 salonów, w tym 208 stanowiły salony franczyzowe a 66 salony własne. Spółka posiada ponadto 2 salony własne w Niemczech oraz 19 salonów franczyzowych na wschodzie i południu Europy.

W 2022 r. w sklepach franczyzowych zrealizowano 42% ogółu sprzedaży, w salonach własnych 23%, w kanale hurtowym i multibrandowym 19%, a w internecie 17%. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esotiq w stosunku do ub.r. zmniejszyła się o 2% i wynosiła 18 241 m2 (spadek o 506 m2 ze względu na tymczasowe zamknięcie części salonów na Ukrainie oraz zakończenie handlu w Rosji). W Polsce powierzchnia salonów własnych wzrosła o 206 m2, a franczyzowych zmniejszyła się o 643 m2. Sprzedaż hurtowa i poprzez punkty multibrandowe jest obecnie realizowana w Polsce, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Grecji, Francji, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Malcie, Portugalii, na Bałkanach, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 7,79 mln zł wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)