All in! Games odnotowało 40,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 40,27 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,25 mln zł w 2022 r. wobec 27,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 34,81 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)