All In! Games zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1,2 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 12 mln sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka.

Na podstawie zgody udzielonej przez radę nadzorczą wyłączono prawo poboru akcji serii I oraz ustalono ich cenę emisyjną na 0,8 zł za sztukę. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 59 999 388 akcji.

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

