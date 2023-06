Far From Home podtrzymuje swoje plany dotyczące debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. W zaledwie trzeciej dobie od premiery gry "Forever Skies", autorstwa dewelopera, sprzedała się w ponad 50 tys. egzemplarzy.

"W zaledwie trzeciej dobie od premiery gra sprzedała się w ponad 50 tys. egzemplarzy, a pick graczy grających równocześnie na platformie steam przekroczył 5 tys. osób. Spółka podtrzymuje swoje plany debiutu na rynku głównym GPW" - czytamy w komunikacie.

"Osiągnięte wyniki przekroczyły nasze oczekiwania. Cieszymy się, że nasza wizja postapokaliptycznego świata 'Forever Skies' przemawia do szerokiej publiczności. Przekroczenie progu 50 tys. sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie trzech dni to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie, że podjęte przez nas wyzwania i trud pracy przyniosły efekty" - powiedział prezes Far From Home Andrzej Blumenfeld, cytowany w komunikacie.

Pozytywny odbiór potwierdzają także pozytywne recenzje na Steamie, które wynoszą 89% (przy 732 ocenach). Ponadto gra cieszy się bardzo niskim odsetkiem zwrotów wynoszącym jedynie 5,1%. Jeszcze przed premierą gra zdobyła ogromne zainteresowanie społeczności graczy. Wishlista na platformie Steam przed premierą przekroczyła 350 000, a liczba ta nadal rośnie, zbliżając się do 400 000, podano także.

"W imieniu całego zespołu Far From Home chcę zapewnić naszych fanów, że nie zwalniamy tempa. Będziemy nadal dostarczać nowe treści, aktualizacje, tryb kooperacyjny i zapewniać naszym graczom najwyższą jakość rozgrywki. Razem z wami będziemy kontynuować naszą misję tworzenia niezapomnianych i innowacyjnych gier, które oczarują świat" - podsumował prezes.

Far From Home jest niezależnym deweloperem gier z segmentu AA+ przeznaczonych na komputery osobiste i konsole nowej generacji. Stworzyli ją doświadczeni twórcy gier, pracujący w kluczowych rolach przy szeregu głośnych produkcji.

