Zwyczajne walne zgromadzenie Livechat Software zdecydowało, że jednostkowy zysk, który wyniósł 171,72 mln zł w roku finansowym 2022/2023 zostanie przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego kwotą 18,51 mln zł i na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 153,21 mln zł (5,95 zł na akcję), podała spółka.

Przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy, pozostająca do wypłaty dywidenda wynosi 78,02 mln zł, to jest 3,03 zł na akcję. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 25 sierpnia, dzień wypłaty: 1 września 2023 roku.

Wrocławska firma Livechat Software jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)