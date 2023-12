Text odnotował 38,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 32,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 41,47 mln zł wobec 35,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,77 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 65,35 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r.obr. 2023/ 2024 (kwiecień-wrzesień 2023) spółka miała 84,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 62,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,67 mln zł w porównaniu z 125,16 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 99,91 mln zł wobec 82,13 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Zgodnie z zapowiedziami, spółka zmieniła (zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym) sposób rozpoznania przychodów, co wpłynęło zarówno na wyniki półrocza, jak i dane porównywalne, wskazano w komunikacie poświęconym wynikom.

"To były pracowite miesiące dla naszego zespołu, który wprowadził do naszych produktów dużo zmian i nowych funkcjonalności. Szczególnie jesteśmy dumni z nowej wersji ChatBot, opartej o naszą własną technologię AI" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Nowa wersja ChatBot została udostępniona klientom pod koniec listopada tego roku, po kilku miesiącach w fazie "open beta".

Przed rokiem Grupa zaraportowała 141,3 mln zł przychodów, 81,3 mln zł zysku operacyjnego, i 75,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Te wyniki przeliczone według nowej polityki rozpoznania przychodów wyniosły odpowiednio: 125,2 mln zł przychodów, 67,7 mln zł zysku operacyjnego, skonsolidowany zysk netto wyniósłby 62,9 mln zł, podano w materiale.

"Zmiany księgowe to efekt długich dyskusji z audytorem. Dla nas najważniejsze, że w najmniejszym stopniu nie wpływają na nasz biznes, czy to jak funkcjonujemy jako organizacja" - podkreślił Ciepły.

"Zmiany w sposobie rozpoznania przychodów obniżyły w praktyce wynik w I półroczu (w obu jego kwartałach łącznie) o 3,9 mln zł na poziomie przychodów i o 4,5 mln zł na poziomie zysku operacyjnego. Warto jednak podkreślić, że ten efekt zmniejszy się w kolejnych kwartałach, kiedy Spółka rozpozna przychody przeniesione obecnie na przyszłość (pochodzące z płatności dłuższych niż miesięczne). Grupa, po raz pierwszy, rozpoznała pozycję 'zobowiązania z tytułu umów z klientami' prezentującą przychody odroczone w czasie i szacuje ją na 68 mln zł" - napisano w komunikacie.

Spółka podkreśla, że wartościowym wskaźnikiem, który umożliwia śledzenie rozwoju Grupy jest tzw. MRR (Monthly Recurring Revenue - Miesięczne Powtarzalne Przychody). Text publikuje tą wartość w dolarze amerykańskim, czyli walucie w którym generuje praktycznie całość przychodów. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec września 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 31,8% w stosunku do stanu sprzed roku i brak zmiany w stosunku do stanu na 30 czerwca 2023.

"Spółka nadal bardzo efektywnie generuje gotówkę i potwierdza swoją politykę zakładającą wypłacanie najwyższej możliwej z punktu widzenia prawa, dywidendy. Na koniec okresu Spółka dysponowała zasobami gotówkowymi w wysokości 56,5 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2023/ 2024 wyniósł 84,28 mln zł wobec 62,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

