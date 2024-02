Text odnotował 43,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (październik-grudzień 2023) wobec 47,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 47,46 mln zł wobec 50,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oczywiście chcemy widzieć wyższe dynamiki wzrostów, ale działając w trudnych warunkach rynkowych zanotowaliśmy solidne wyniki finansowe. Priorytet pozostaje niezmienny: budowanie wartości dla naszych klientów" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,37 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 85,9 mln zł rok wcześniej.

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 6,49 mln USD. Oznacza to wzrost o 2,2% rok do roku. III kwartał był dla spółki rekordowy pod względem uzyskanych płatności. Wartość ta wyniosła 21,34 mln USD, co oznacza wzrost o 12,9% w skali roku, podano również.

Na koniec kwartału liczba klientów produktu LiveChat wyniosła 37 857, ChatBot 2 956, a HelpDesk 1 121, wymieniono.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 156,4 USD (spadek o 2,7% w skali roku, który wynika z rosnącej popularności planów rocznych), produktu ChatBot 132,4 USD (wzrost o 15%), a produktu HelpDesk - 140 USD (wzrost o 19,8%), wynika także z materiału.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 spółka miała 128,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 122,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 252,04 mln zł w porównaniu z 227,19 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 152,38 mln zł wobec 129,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 128,01 mln zł wobec 109,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)