Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów wyniosła 6,66 mln USD na koniec marca 2024 r. Oznacza to wzrost o 4,1% w stosunku do stanu sprzed roku i o 2,6% w stosunku do stanu na koniec 2023 r., podała spółka.