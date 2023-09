Bumech odnotował 36,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2023 r. wobec 145,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 44 mln zł wobec 197,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,94 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 469,76 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2023 r. zarząd emitenta zaobserwował istotne negatywne zmiany w sytuacji finansowej grupy kapitałowej emitenta. Z jednej strony nastąpiło zmniejszenie wydobycia węgla w PG Silesia w stosunku do planowanego, co wystąpiło w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji nowej ściany oraz problemami z wydobyciem z już eksploatowanej, czego konsekwencją była mniejsza ilość węgla dostępnego do sprzedaży. Z drugiej strony koszty działalności systematycznie rosły. Dodatkowo w 2023 r. spadły ceny rynkowe węgla przy jednoczesnym spadku popytu rynkowego, w związku z czym, aby utrzymać się na rynku, PG Silesia zmuszona była obniżyć ceny sprzedaży. W konsekwencji w I półroczu 2023 roku nastąpiło istotne pogorszenie przychodów i osiąganych wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 14,54 mln zł wobec 96,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 112 mln zł w 2022 r.

