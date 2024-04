Strata operacyjna wyniosła 38,96 mln zł wobec 494,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 667,45 mln zł w 2023 r. wobec 1 111,78 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Znaczący wzrost cen węgla w 2022 r. umożliwił osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych, natomiast spadek cen w 2023 r. - przy jednoczesnym zmniejszeniu popytu rynkowego, wysokich kosztach wydobycia i nadmiernym imporcie surowca - znacząco obniżył możliwą do osiągnięcia marżę (przychody grupy kapitałowej emitenta w 2022 r. wyniosły 1,1 mld zł, a zysk netto 395 mln zł, w roku 2023. było to odpowiedni 667 mln zł i niespełna 26 mln zł straty)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Mniejsze zapotrzebowanie na węgiel

Reklama

Sytuację grupy pogorszył fakt zmniejszonego zapotrzebowanie na węgiel i nadmiernego importu tego surowca do Polski, podano również.

"Jednocześnie końcem okresu sprawozdawczego największy uczestnik rynku - Polska Grupa Górnicza - w celu uzyskania chwilowej poprawy płynności finansowej zaczęła sprzedawać - w ocenie emitenta - węgiel znacznie poniżej kosztów produkcji (9 stycznia 2024 r. PG Silesia złożyła w związku z tym zawiadomienie do UOKiK). Ponadto nastąpiła - wymuszona przez rynek - zmiana struktury sprzedaży węgla, w wyniku której zwiększył się udział tańszych miałów w stosunku do droższych grubych sortów. W konsekwencji w IV kwartale 2023 r. PG Silesia - przez krótki okres czasu - była zmuszona do sprzedaży węgla poniżej technicznego kosztu wytworzenia" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 4,07 mln zł wobec 266,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 667,5 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)