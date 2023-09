Echo Investment odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,76 mln zł wobec 50,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,89 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 314,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 9,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 61,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 456,99 mln zł w porównaniu z 598,14 mln zł rok wcześniej.

"W zakończonym półroczu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy wyniósł 9,1 mln zł i był w znacznej mierze rezultatem przekazania klientom 612 mieszkań i dużej dbałości o marże" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa sprzedała 822 mieszkania (568 w projektach Archicomu), z czego 448 zostało sprzedanych w II kwartale. Od stycznia do czerwca w ręce klientów trafiło też 612 ukończonych lokali, z czego 319 w II kwartale, a ponad 2,7 tys. było w budowie, podano także.

"Rozpoczęliśmy nowe projekty w kluczowych sektorach rynku i przygotowujemy kolejne. Swobodę działania w tym zakresie zapewnia nam wysoki stan gotówki, utrzymujący się na poziomie ponad 662 mln zł oraz wycena naszych aktywów, która pomimo wahań kursów walut przekracza 5,7 mld zł" - powiedział wiceprezes Maciej Drozd, cytowany w materiale.

W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Wyznacza on jasny podział pomiędzy biznesem mieszkaniowym Grupy skierowanym do klientów indywidualnych a ofertą komercyjną w sektorze biurowym, handlowym i PRS, przypomniano.

"Dokonaliśmy jasnego podziału kompetencji pomiędzy głównymi liniami biznesowymi w Grupie, tak aby mogły się dalej rozwijać w wymagających warunkach rynkowych i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Stworzyliśmy mocne fundamenty rozwoju marki Archicom w największych aglomeracjach o pokaźnej sile nabywczej - w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę 2,4 tys. mieszkań, a nasz bank ziemi umożliwia realizację następnych 8 tys. Równocześnie, wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations, które zmieniają polskie miasta, zapewniając zrównoważone miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu" - dodał prezes Nicklas Lindberg.

Przy ul. Towarowej w Warszawie Echo Investment - we współpracy z AFI Europe - rozpoczęło realizację nowego kwartału z 2-hektarowym parkiem, przestrzeniami do pracy, ofertą handlowo-usługową w parterach oraz mieszkaniami na sprzedaż i wynajem.

W sześciu największych miastach w kraju Grupa posiada już ponad 4 tys. w pełni wynajętych mieszkań w abonamencie pod szyldem Resi4Rent. Dobre perspektywy dla segmentu PRS wynikają ze struktury rynku mieszkaniowego oraz trendów społecznych i ekonomicznych, w tym m.in. większej mobilności zawodowej. Do końca br. liczba ukończonych i realizowanych przez Grupę mieszkań tego typu będzie bliska 9 tys., podano także.

W II kwartale 2023 r. Echo Investment osiągnęło także istotne sukcesy w wynajmie powierzchni biurowej. We Wrocławiu zakończyła się komercjalizacja budynku MidPoint71, a w centrum Łodzi najemcami zapełnił się React. Obecnie firma przygotowuje się do realizacji biurowców w Krakowie i Wrocławiu, które zaoferują łącznie ponad 42 tys. m2 powierzchni do wynajęcia, odpowiadając na lukę podażową, która może wystąpić w najbardziej chłonnych lokalizacjach w regionach, wymieniono.

W sektorze nieruchomości handlowych Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów. W ujęciu półrocznym działania te przekładają się na wzrost obrotów i odwiedzalności katowickiego Libero (odpowiednio +19% i +8% r/r) oraz Galerii Młociny w Warszawie (+14% i +9% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 102,86 mln zł wobec 116,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)