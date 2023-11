Echo Investment odnotowało 24,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 62,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 67,88 mln zł wobec 110,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,56 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 425,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 33,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 124,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 650,54 mln zł w porównaniu z 1 023,65 mln zł rok wcześniej.

"Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po III kw. 2023 r. wyniósł ponad 33,2 mln zł, a łączna wartość aktywów Grupy Echo Investment wzrosła do prawie 6,2 mld zł. Wskaźnik zadłużenia poniżej 30% jest na zdrowym poziomie co ułatwia dalszy wzrost Grupy. [...] dalszy rozwój jest wspierany przez wysoki stan gotówki na poziomie 627 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Po III kwartale 2023 roku łączna liczba mieszkań sprzedanych przez Grupę wzrosła do 1 315, a klienci odebrali w tym czasie klucze do 791 lokali. Obecnie Grupa posiada 3 171 mieszkań w budowie, a wkrótce rozpocznie realizację kolejnych etapów oraz nowych projektów we Wrocławiu i Warszawie, podano także.

"Po przeniesieniu wszystkich aktywności w sektorze mieszkaniowym do Archicomu, kontynuujemy realizację ambitnej strategii rozwoju tej spółki w największych miastach w Polsce. W ramach Grupy przygotowujemy nowe inwestycje, w których znajdzie się w sumie blisko 8 000 mieszkań na sprzedaż. To wolumen, który pozwoli marce Archicom konsekwentnie budować pozycję wiodącego, polskiego dewelopera. Równocześnie, wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations, które zmieniają polskie miasta, zapewniając zrównoważone miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu" - skomentował prezes Nicklas Lindberg, cytowany w materiale.

Rozwija się aktywność Echo Investment w sektorze living. Resi4Rent utrzymuje pozycję największej firmy w sektorze PRS. Aktualnie posiada w swojej ofercie łącznie 4 106 lokali na wynajem w 12 lokalizacjach w 6 największych miastach w kraju. Firma jest przygotowana do realizacji ponad 11 000 takich lokali łącznie. Ponadto Echo Investment aktywnie poszukuje działek pod nowe inwestycje i analizuje potencjał mieszkań studenckich, dodano.

Nieruchomości komercyjne niezmiennie stanowią mocny filar działalności Echo Investment, podkreślono także. W sektorze biurowym III kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem startów nowych projektów. Spółka skupia się obecnie na realizacji projektów biurowych w największych polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W Warszawie poziom zero osiągnęła budowa Office House - pierwszego obiektu w ramach wielofunkcyjnego kwartału Towarowa 22. We Wrocławiu deweloper rozpoczął realizację pierwszego etapu Swobodna SPOT, wymienia Echo.

"W odpowiedzi na trendy rynkowe realizujemy nowe inwestycje biurowe, które zdecydowanie wykraczają poza biurowe standardy, oferując również przestrzenie publiczne, zieleń oraz ogólnodostępne usługi. Rynek najemcy pozostaje silny, a my widzimy duży popyt na nasze projekty - te, które ukończyliśmy, są w pełni wynajęte, a kolejne odpowiedzą na lukę podażową w 2025 roku. Skala i jakość projektów oferowanych przez Echo Investment znajdują odzwierciedlenie we wzroście wyceny aktywów Grupy do 6,2 mld zł" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

W sektorze nieruchomości handlowych, Galeria Młociny oraz Libero Katowice są prawie w całości wynajęte i odnotowały w III kwartale br. wzrosty zarówno obrotów (odpowiednio 12% i 16% r/r) jak i odwiedzalności (odpowiednio 6% i 9 % r/r), zakończono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 56,62 mln zł wobec 110,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)