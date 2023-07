Akcjonariusze Echo Investment wyrazili zgodę na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującego segment mieszkaniowy na rzecz Archicomu w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego spółki do Archicomu, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wyraża zgodę na zbycie przez spółkę, na warunkach wskazanych w §2 poniżej wyodrębnionej uchwałą zarządu spółki z dnia 31 stycznia 2023 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmującej segment mieszkaniowy działalności spółki, nazwany organizacyjnie jako 'Pion Biznesu Mieszkaniowego Echo Investment S.A.' (ZCP), prowadzącej działalność w zakresie realizacji i sprzedaży deweloperskich projektów mieszkaniowych (sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych realizowana w ramach projektów mieszkaniowych), na którą składają się np. przygotowanie gruntu, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, pozyskanie finansowania, zawarcie kontraktów z wykonawcami robót budowlanych oraz dostawcami usług i towarów, marketing, zarządzanie procesem budowy nieruchomości, a następnie sprzedaż mieszkań oraz ich obsługa posprzedażowa (w tym usuwanie usterek i wad), z wyłączeniem kilku projektów, których przeniesienie w ramach aportu nie jest aktualnie obiektywie możliwe ze względu na stan realizacji danego projektu (np. brak podziału geodezyjnego)" - czytamy w uchwale.

Najważniejszym składnikiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aport są projekty deweloperskie prowadzone przez spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Echo Investment.

"Wartość aportu wynosi 829 487 384 zł i została określona na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 31 marca 2023 r. przez Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna. W zamian za wniesienie aportu, spółka obejmie nowo wyemitowane akcje zwykłe imienne serii C1, C2, C3, C4, C5 w podwyższonym kapitale zakładowym Archicom, o wartości nominalnej 10 zł każda, za cenę emisyjną na poziomie 36,34 zł, która została określona na podstawie wycen Archicom oraz Aportu, sporządzonych na dzień 31 marca 2023 r. przez Grant Thornton. Liczba akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Archicom, które zostaną objęte przez spółkę w zamian za aport wynosi 22 825 700" - czytamy dalej.

Jak podano w uzasadnieniu uchwały, wniesienie aportu do Archicomu przyczyni się do realizacji szeregu korzystnych skutków ekonomicznych dla obydwu spółek. Jako najważniejsze wskazano:

wyspecjalizowanie się spółki oraz Archicomu w swoim sektorze branży deweloperskiej, tj. utworzenia w ramach podmiotów zależnych od spółki podmiotu wyspecjalizowanego w sektorze mieszkaniowym branży deweloperskiej i maksymalizacji korzyści ekonomicznych wynikających z takiej specjalizacji,

połączenie know-how, doświadczeń i potencjałów osobowych spółki oraz Archicomu, co pozwoli na dalszy rozwój obydwu spółek oraz poprawę ich pozycji konkurencyjnej,

optymalizacja kosztów bieżącej działalności gospodarczej spółki oraz Archicomu.

Archicom należy do Grupy Echo Investment od 2021 r. Dotychczas realizował projekty mieszkaniowe we Wrocławiu, natomiast Echo Investment - w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Grupa Echo Investment-Archicom sprzedała w ubiegłym roku 1 515 mieszkań, co dało jej szóste miejsce wśród deweloperów na polskim rynku.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

