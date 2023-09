Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 246,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 396,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 225,33 mln zł wobec 389,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 166,11 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2 226,39 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 528,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 852,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 395,52 mln zł w porównaniu z 4 918,58 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 415,69 mln zł wobec 1 073,23 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W I poł. br. w grupie kapitałowej poziom produkcji głównych instalacji był skorelowany z prowadzoną polityką handlową oraz uwarunkowaniami rynkowymi, podkreślono.

"Obniżona produkcja większości głównych produktów była konsekwencją mniejszej aktywności popytowej odbiorców, którzy obserwując trendy rynkowe (spadające ceny gazu ziemnego) powstrzymywali się od transakcji zakupu w oczekiwaniu na spadki cen nawozów. Dodatkowo negatywnie na decyzje zakupowe rolników wpływały niskie ceny płodów rolnych oferowane przez skupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Niekorzystne czynniki rynkowe obserwowano także w Segmencie Tworzywa.

"W związku z powyższym Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. podjęła decyzję o obniżeniu wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych dostosowując je do poziomu zapotrzebowania rynkowego" - czytamy dalej.

Ponadto 9 marca 2023 roku zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu od 10 marca 2023 roku do odwołania produkcji kaprolaktamu (Segment Tworzywa) oraz pracy instalacji Melamina III (Segment Agro). Produkcja na pozostałych instalacjach melaminy (Melamina I oraz Melamina II) została wstrzymana latem 2022 roku. W okresie tym kontynuowana była sprzedaż posiadanych zapasów ww. produktów, wskazano także.

17 maja 1 czerwca 2023 roku zarząd podejmował decyzje o wznowieniu produkcji melaminy (Segment Agro). Rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem instalacji Melamina III nastąpiło 17 maja, natomiast 2 czerwca rozpoczęto proces uruchomienia kolejnej instalacji melaminy tj. Melamina II, przypomniano również.

"Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana była do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej. Zdolności produkcyjne jednej linii melaminy to 90 ton/doba i stanowią one ok. 1/3 znamionowych możliwości wszystkich instalacji melaminy w spółce. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. monitoruje otoczenie rynkowe i w przypadku poprawy uwarunkowań ekonomicznych produkcji podejmowana będzie decyzja o zwiększeniu produkcji na czynnych instalacjach lub wznowiona na instalacjach wyłączonych" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 512,64 mln zł wobec 805,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)