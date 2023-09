Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 247 mln zł straty netto w II kw. 2023 r. wobec 397 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Strata operacyjna wyniosła 225 mln zł wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 162 mln zł wobec 451 mln zł zysku rok wcześniej. W II kw. 2023 roku Grupa uzyskała marżę EBITDA na poziomie minus 13,9% wobec plus 20,2% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 166 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2 226 mln zł rok wcześniej.

"Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne skutkujące niskim popytem na rynkach produktów grupy kapitałowej emitenta jak również na rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również spadkiem produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności grupy kapitałowej emitenta. Raportowany kwartał to również okres relatywnie wysokich kosztów surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż" - czytamy w komunikacie.

"Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku emitenta wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 (jednostki EUA). Sprzedaż dotyczyła nadwyżki jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ tych transakcji na wynik EBIT i EBITDA grupy kapitałowej emitenta w analizowanym okresie wyniósł 182,2 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się solidne dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla.

Spółka wskazała, że w Segmencie Agro w II kw. 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 23,9% r/r. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek.

Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale 2023 roku kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz relacją popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów, podano także.

"Z uwagi na słaby popyt emitent w raportowanym kwartale dostosowywał produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim. W II kwartale 2023 roku uruchomiono proces produkcji na instalacjach - Melamina II oraz Melamina III. Produkcja nawozów azotowych w II kwartale 2023 roku była niższa o 52,6% r/r, a produkcja mocznika była niższa o 75,5% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 13,6% r/r. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 42,4%" - podała spółka.

W Segmencie Tworzywa w II kw. 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych - budowlanym i meblarskim. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w tym sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na główny produkt segmentu, tj. kaprolaktam. Ze względu na sytuację popytowo-podażową, produkcja kaprolaktamu pozostaje nadal wstrzymana, przekazano.

W I poł. 2023 roku Grupa Puławy miała wstępnie 529 mln zł straty netto wobec 853 mln zł zysku rok wcześniej przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 395 mln zł wobec 4 919 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła w I poł. 2023 r. 415 mln zł wobec 1 073 mln zł zysku w I poł. 2022 r., zaś marża EBITDA była na poziomie minus 17,4% wobec plus 21,8%. Strata operacyjna wyniosła 538 mln zł wobec 952 mln zł zysku rok wcześniej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 27 września 2023 roku.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)