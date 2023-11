Oponeo odnotowało 17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 7,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 7,97 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,47 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 318,49 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż na rynku krajowym zamknęła się przychodami w wysokości 259 173 tys. zł notując wzrost o 7,15% kwartał do kwartału. Sprzedaż w kraju stanowi 80,12% w strukturze sprzedaży ogółem. Ze sprzedaży na rynkach zagranicznych uzyskano przychód w kwocie 64 297 tys. zł, co w porównaniu do III kwartału 2022 roku oznacza spadek o 16,08%" - czytamy w komunikacie.

Ponad 73% w strukturze sprzedaży Grupy Oponeo.pl stanowią przychody wygenerowane w segmencie akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria samochodowe), które w III kwartale 2023 roku wyniosły 239 010 tys. zł, podano także.

"Sprzedaż opon w grupie w III kwartale 2023 roku zamknęła się w ilości 709 488 szt., co oznacza spadek o 3,64% w porównaniu z analogicznym okres poprzedniego roku. Największy udział w sprzedaży III kwartału 2023 roku mają opony letnie 35,69%, choć ich udział w strukturze zmniejszył się o 1,5% w porównaniu do III kwartału 2022 roku na korzyść opon całorocznych, których udział wzrósł o 5,14% do 34,66% w całej strukturze sprzedaży. Jednocześnie dynamika sprzedaży opon całorocznych kwartał do kwartału wyniosła 13,14%" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 112,84 mln zł w porównaniu z 1 010,07 mln zł rok wcześniej.

"W drugim półroczu 2023 roku Grupa Oponeo.pl będzie kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej Oponeo.pl oraz optymalizować działania spółek zależnych. Kontynuowane będą w tym prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów przyjmowania i wydawania towarów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy" - podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 6,23 mln zł wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Miała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

