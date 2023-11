IMS odnotowało 6,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Wyrównany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, na który oprócz zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej składają się koszty opcyjnych programów motywacyjnych, wyniósł 8,82 mln zł wobec 7,15 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 9,4 mln zł wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 14,61 mln zł wobec 11,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,19 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 38,18 mln zł rok wcześniej.

"Grupa IMS osiągnęła po trzech kwartałach 2023 r. przychody ze sprzedaży o 8 007 tys. zł, tj. o 21% większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponad 46 mln zł przychodów to rekordowy wynik w 23-letniej historii spółki i grupy. Również zyski na każdym poziomie działalności - EBIT, EBITDA, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - są najwyższe w historii. EBITDA za pierwsze trzy kwartały br. wzrosła o 3 006 tys. zł, tj. o 26% i wyniosła 14,6 mln zł. Wyrównana EBITDA, tj. EBITDA po wyeliminowaniu niepieniężnych kosztów dwóch programów opcyjnych opartych o akcje IMS S.A. oraz o udziały Closer Music Sp. z o.o., osiągnęła z kolei 17,3 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,1 mln zł i wzrósł o 17% w stosunku do trzech kwartałów 2022. Z kolej wyrównany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8,8 mln zł i wzrósł o 23% w stosunku do trzech kwartałów 2022" - czytamy w komunikacie.

"Wpływ na te świetne wyniki ma kilka czynników. Bardzo dobre rezultaty odnotowane zostały we wszystkich segmentach sprzedażowych - każdy z segmentów wzrósł w stosunku do okresu trzech kwartałów 2022. Szczególną uwagę należy zwrócić na przychody abonamentowe i usługi reklamowe. W okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. październik 2022 - wrzesień 2023 Grupa IMS pozyskała blisko 2,9 tys. lokalizacji abonamentowych, a ich stan na 30.09.2023 roku wynosił ponad 34,7 tys. abonamentów. Przychody z tytułu usług reklamowych są na najlepszych poziomach w historii i wiele wskazuje na to, że cały 2023 rok będzie pod tym względem rekordowy. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik są rozliczenia z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dokonywane przez spółkę Closer Music" - wskazano dalej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)