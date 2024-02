IMS odnotowało 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 13,44 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,02 mln zł wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,26 mln zł w 2023 r. wobec 57,33 mln zł rok wcześniej.

"Grupa IMS osiągnęła w 2023 roku przychody ze sprzedaży o blisko 10 mln zł większe niż w roku 2022. Kwota 67,3 mln zł przychodów to rekordowy wynik w 23-letniej historii spółki i Grupy. EBITDA za 2023 rok wzrosła o 4 mln zł w stosunku do 2022 roku i przekroczyła poziom 20 mln zł, co również jest najlepszym dotychczasowym wynikiem Grupy IMS. Z kolei EBITDA skorygowana o niepieniężny koszt Programu Motywacyjnego IV opartego o akcje IMS S.A. wyniosła 22,8 mln zł. Wpływ na te świetne wyniki ma kilka czynników. Bardzo dobre rezultaty odnotowane zostały we wszystkich segmentach sprzedażowych - każdy z segmentów wzrósł w stosunku do roku 2022" - czytamy w komunikacie.

"W opinii zarządu bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę IMS wyniki miał funkcjonujący w Grupie Program Motywacyjny IV oparty o akcje spółki. [...] Warto odnotować, że z trzech dotychczas zrealizowanych programów motywacyjnych opartych o akcje i czwartego będącego w trakcie realizacji (ostatni rok, akcje przyznane za 2023 rok zakończą Program Motywacyjny IV), ok. 70% personelu Grupy IMS stało się właścicielami przydzielonych akcji. W opinii zarządu tak szeroka dystrybucja akcji do członków zarządów, managerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy IMS będzie miała silne działanie motywacyjne także w nadchodzących latach. W związku z tym zarząd IMS S.A. nie będzie rekomendował radzie nadzorczej ani walnemu zgromadzeniu przyjmowania następnych programów motywacyjnych opartych o akcje spółki w kolejnych latach. Przy braku programów motywacyjnych w kolejnych latach, począwszy od 2024 roku, z rachunku wyników znikną niepieniężne koszty związane z programem akcyjnym. Szacunek tych kosztów za 2023 rok wynosi 2,8 mln zł" - wskazano dalej.

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na przychody i zyski Grupy IMS są wyniki osiągnięte przez Closer Music, podkreślono.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)