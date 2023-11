Ronson Development miał 59,6 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 392% r/r, podała spółka. Całkowite przychody Ronsona w tym czasie wyniosły 318,9 mln zł i były o 60% większe względem tego samego okresu w 2022 roku.

"Przychody na poziomie 318,9 mln zł w okresie I-III kw. 2023 (vs. 199,4 mln zł w okresie I-III kw. 2022 - wzrost o 119,5 mln zł (60%), wynikający z większej liczby dostarczonych mieszkań (665 mieszkań dostarczonych w okresie I-III kw. 2023, vs. 466 mieszkań dostarczonych w okresie I-III kw. 2022) oraz wzrostu cen sprzedaży w tym okresie. Zysk netto wyniósł 59,6 mln zł w okresie I-III kw. 2023 (vs. 12,1 mln zł w okresie I-III kw. 2022)" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie sprzedaży spółka odnotowała wzrost o 169%. W pierwszych trzech kwartałach br. sprzedała 801 lokali wobec 298 rok wcześniej.

"2023 rok jest dla branży nieruchomości czasem odbicia po bardzo trudnym roku 2022. Dostaliśmy impuls do rozwoju i śmiało realizujemy przyszłe plany inwestycyjne, a patrząc na nasze wyniki sprzedażowe, mamy nadzieję na rekordowy w historii naszej spółki bilans za ten rok. Stale rozszerzamy nasz bank ziemi i płynnie uruchamiamy kolejne inwestycje" - skomentował prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

"Niezmiennie jako branża apelujemy o uwolnienie gruntów, uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych, a ze swojej strony gwarantujemy dalsze sprawne działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa w naszym kraju. Spodziewamy się, że w całym 2024 roku wprowadzimy wysoko ponad 1 500 jednostek do sprzedaży. Nasz plan sprzedażowy zakłada z kolei około 1000 sprzedanych mieszkań" - dodał wiceprezes Andrzej Gutowski.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do 2022 r.

