"Całkowite przychody spółki wyniosły 112,4 mln zł, wobec 92,8 mln zł w I kwartale 2021 roku. Na przychody wpłynęło tempo realizacji projektów: w I kwartale 2022 przekazano 283 lokale, wobec 185 w I kwartale 2021. Marża brutto wyniosła 22,4% vs. 18,7% w I kwartale 2021. W największym stopniu na poziom marży wpłynęły wysoce rentowne projekty Miasto Moje IV z marżą 25% oraz Ursus Centralny II a z marżą 24,3%. Zysk operacyjny w I kwartale 2022 roku wyniósł 17,9 mln zł w porównaniu do 10,4 mln zł w I kwartale 2021 roku, a zysk netto wyniósł 9,6 mln zł w porównaniu do 7,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Większość przychodów spółki w I kwartale 2022 roku pochodziła z projektu Ursus Centralny II a (65%) oraz Miasto Moje IV (13%). Największy zysk brutto także pochodził z tych projektów - Ursus Centralny II a (71%), Miasto Moje IV (14%). W I kwartale 2022 roku Ronson Development sprzedał 99 lokali. Motorami sprzedaży niezmiennie pozostały warszawskie projekty Ursus Centralny - 43 lokale oraz Miasto Moje - 21 lokali oraz Viva Jagodno - 14 lokali, podano także.

Prezes Boaz Haim zaznacza, że na wyniki sprzedażowe wpłynęły czynniki zewnętrzne, takie jak wojna w Ukrainie i szybki wzrost stóp procentowych. Wzrost oprocentowania sprawił, że zdolność kredytowa wielu klientów znacznie spadła, a proces pozyskiwania kredytu wydłużył się. Niespodziewany charakter tych zdarzeń - podobnie jak w przypadku pandemii - nieco ostudził też zapał kupujących.

"Dokładnie tak jak na początku pandemii, możemy obserwować pewne zamrożenie na rynku. Klienci potrzebują czasu, żeby przystosować się do nowych okoliczności, także tych ekonomicznych, z rosnącymi stopami procentowymi i ograniczoną dostępnością kredytową. My jednak nie zwalniamy. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć 10 projektów. 6 z nich będą to kolejne etapy dotychczas realizowanych projektów, a 4 będzie zupełną nowością. Łącznie obejmą one 1 027 lokali" - powiedział Haim, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes Andrzej Gutowski dodał, że aktualne wyniki sprzedażowe są porównywalne z tymi odnotowanymi w IV kwartale 2021 roku, kiedy deweloper sprzedał 111 lokali.

"My natomiast dopiero w II kwartale uzupełnimy naszą ofertę i uruchomimy sprzedaż ważnych, nowych inwestycji. Będą to EKO Falenty, Osiedle Vola, Nova Królikarnia oraz 3 etap wrocławskiego projektu Viva Jagodno. Nasz plan sprzedażowy na 2022 rok pozostaje niezmienny" - powiedział.

Bank ziemi jest zabezpieczony na 5 504 lokale, o powierzchni 313 000 m2, podano także.

"Nasz wskaźnik długu netto utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 37,2%. Ponadto, za pośrednictwem alternatywnego kanału finansowania - Umowy SAFE, Ronson pozyskał fundusze w wysokości około 74 mln zł, w celu dalszego zabezpieczenia swoich średnioterminowych przepływów pieniężnych" - zakończył dyrektor finansowy Yaron Shama.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do kwietnia 2022 r. W 2021 r. sprzedała 877 lokali, a przekazała 1 007.

(ISBnews)