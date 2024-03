Ronson Development miał 80,7 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 31,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Przychody Ronsona ze sprzedaży lokali w tym czasie wyniosły 395,5 mln zł (+32% r/r).

Zysk z działalności operacyjnej spółki w 2023 r. wyniósł 106,2 mln zł (wobec 48,5 mln zł w 2022 r.)

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w 2023 roku. Nasze doświadczenie i elastyczność Ronson pozwoliły nam z powodzeniem działać w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Utrzymaliśmy wysokie tempo sprzedaży i równocześnie odpowiedzieliśmy na zgłaszany popyt. Dzięki temu nasza oferta pozostała zróżnicowana i atrakcyjna, czego skutkiem okazał się rekordowy - o 128% - wzrost sprzedaży mieszkań względem 2022 roku. Nasza uwaga koncentruje się już na 2024 roku, którego początek pod względem poziomu sprzedaży był satysfakcjonujący. Kontynuujemy wysokie tempo rozwoju, by na bieżąco odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

Ronson Development sprzedał łącznie w 2023 roku 1 006 lokali. Motorami sprzedaży były projekty: Ursus Centralny, Miasto Moje, Viva Jagodno oraz Grunwald Między Drzewami. Spółka przygotowuje kolejnych 17 inwestycji mieszkaniowych oraz 6 projektów PRS. Bank ziemi spółki jest zabezpieczony na aktywność w najbliższych latach, podano także.

"Przy tak silnym popycie, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku po uruchomieniu programu 'Bezpieczny kredyt 2%', wyzwaniem było odpowiednie zarządzanie ofertą sprzedażową tak, aby była ona szeroka i atrakcyjna, ale jednocześnie odpowiadała zmianom zachodzącym w otoczeniu kosztowym. Nam udało się to rekordowo. W 2024 dążymy do utrzymania wyników osiągniętych w roku poprzednim. Konsekwentnie realizujemy plany sprzedażowe, niezależnie od kształtu ew. programów wspierających popyt" - powiedział wiceprezes Andrzej Gutowski.

"Zakończyliśmy rok z rekordowym wynikiem finansowym, charakteryzującym się wysoką marżą brutto i marżą netto, a nasza sytuacja finansowa jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Udowodniliśmy naszą zdolność do stawiania sobie ambitnych celów i ich skutecznego osiągania. Wyniki za rok 2023 umiejscowiły Ronson Development w doskonałej pozycji na początku roku 2024" - podsumował CFO Yaron Shama.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do 2022 r.

