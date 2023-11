Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 677 mln zł w III kw. 2023 r. (wzrost o 26% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 778 mln zł (wzrost o 32,4% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14 066,8 mln zł (wzrost o 9% r/r), zaś w Polsce 13 270,9 mln zł (+10,5% r/r).

Raportowana EBITDA grupy w III kw. br. wyniosła 640,3 mln zł wobec 491 mln zł zysku rok wcześniej.

"Allegro spełniło wszystkie oczekiwania na trzeci kwartał, ponownie potwierdzając, że jest najpopularniejszym miejscem zakupów z najlepszymi ofertami online. Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w trzecim kwartale o 10,5% r/r do 13,3 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce. Wciąż poszerzana oferta, świetne ceny i ogromna wygoda zakupów przekładają się na rosnące przywiązanie klientów i coraz częstsze zakupy" - czytamy w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 431,7 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2 319,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,9% r/r do 1,95 mld zł w trzecim kwartale dzięki rosnącej prowizji od sprzedaży (take rate) i jej lepszej monetyzacji, jak i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 38% r/r. Zwyżkujące przychody przy nieustannej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 32,4% r/r do 778 mln zł w trzecim, wyraźnie przyspieszając tempo w ujęciu kwartalnym" - napisano także.

Spółka podała, że liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła szósty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,5 mln w trzecim kwartale, a średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o 7,3% r/r do 3 699 zł rocznie.

Nowa czeska platforma Allegro.cz szybko pozyskała 800 tys. aktywnych kupujących. Trzy główne marki grupy w Czechach - Allegro.cz, MALL i CZC - wspólnie generują już najwięcej ruchu online na tamtejszym rynku e-commerce dzięki najbogatszej ofercie.2

Segment MALL ograniczył stratę skorygowanego wskaźnika EBITDA do 44,3 mln zł w III kwartale, skupiając się na efektywności operacyjnej i przekształceniu dotychczasowych marek Grupy MALL w kluczowych sprzedawców na platformie Allegro.cz, podano.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową Allegro, zwiększyła się o 9% r/r, a skorygowany zysk EBITDA grupy przyspieszył wzrost do 26% r/r w III kwartale.

Allegro odnotowało 241,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2 199,8 mln zł straty rok wcześniej, podano także w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 387 mln zł wobec 2 044,9 mln zł straty rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 517,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 096,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 150,6 mln zł w porównaniu z 5 922,1 mln zł rok wcześniej.

"Spełniliśmy wszystkie oczekiwania na trzeci kwartał, działalność Allegro w Polsce osiąga świetne wyniki, a nasz nowo uruchomiony marketplace Allegro.cz szybko się rozwija. Tempo wzrostu GMV w Polsce było wyraźnie szybsze od nominalnej sprzedaży detalicznej w kraju w trzecim kwartale. Choć generalnie konsumenci są mniej chętni, by kupować droższe produkty, na Allegro wydali więcej niż rok temu, korzystając z atrakcyjnych cen i zapewnianego przez sprzedawców ogromnego wyboru. Jednocześnie Allegro.cz dobrze sobie radzi w Czechach – zaledwie kilka miesięcy po pełnym uruchomieniu Allegro.cz zakupy na nowej platformie zrobiło już ponad 1,1 miliona konsumentów. Oprócz przygotowań do szczytu sezonu zakupowego nasz zespół pracuje nad uruchomieniem naszych platform w Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji w 2024 r., wykorzystując sukces Allegro.cz jako punkt odniesienia. Chcemy, by w przyszłym roku o tej porze klienci już z całej Europy Środkowej wybierali prezenty świąteczne na Allegro" - powiedział prezes Allegro Roy Perticucci, cytowany w komunikacie.

"Wyniki Allegro za trzeci kwartał w Polsce były naprawdę wyjątkowe: skorygowana marża EBITDA w stosunku do GMV wyniosła 5,86% czyli o prawie 1 punkt procentowy więcej rok do roku, a wskaźnik długu do skorygowanego zysku EBITDA obniżył się do akceptowalnego poziomu 2,17x. Nasze inicjatywy w ramach programu kontroli kosztów pod nazwą 'Fit to Grow' pomogły nam ograniczyć wydatki, podczas gdy skupiamy się na jak najlepszym wykorzystaniu naszych możliwości logistycznych i technologicznych. Praca nad przekształceniem marek Grupy MALL w bardziej coraz bardziej efektywnych sprzedawców na nowych platformach Allegro w regionie idzie pełną parą i pomaga stopniowo ograniczać straty w MALLu. Przy coraz niższej dźwigni finansowej oraz dzięki niedawnemu przedłużeniu naszych linii kredytowych do 2027 r. mamy teraz jeszcze większą elastyczność w inwestowaniu w innowacje stymulujące wzrost i zwiększające możliwości dostaw w krajach, w których działamy. Pomoże nam to zapewnić wzrost w dłuższym terminie przy wiodących na rynku marżach, zgodnie z naszymi założeniami" - dodał CFO Allegro Jon Eastick.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

