Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 580,4 mln zł w II kw. 2023 r. (wzrost o 19,9 proc. r/r), przy czym dla działalności w Polsce - 673,3 mln zł (wzrost o 22,1 proc. r/r), podała spółka.

GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14 227,1 mln zł (wzrost o 10,3% r/r), zaś w Polsce - 13 484,1 mln zł (+11,3% r/r).

Raportowana EBITDA grupy w II kw. br. wyniosła 547,9 mln zł wobec 448,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"Allegro spełniło prawie wszystkie oczekiwania na drugi kwartał, wyraźnie przekraczając cele na poziomie skorygowanego zysku EBITDA. Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupów online świetnie sobie radzi pomimo niełatwych warunków makroekonomicznych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w drugim kwartale o 11,3% r/r do 13,48 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce dzięki najlepszym ofercie i cenom. W całym pierwszym półroczu GMV zwiększyła się o 12,6% r/r" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 397,7 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2 210,1 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 18,4% r/r do 1,89 mld zł w drugim kwartale i o 20,4% r/r w pierwszym półroczu dzięki większej monetyzacji i wyraźnemu wzrostowi przychodów z działalności reklamowej" - napisano także.

Polski biznes Allegro, który odpowiada za niemal 94% GMV grupy, odnotował w drugim kwartale wyniki w większości zgodne lub lepsze od oczekiwań na wszystkich poziomach, podkreśliło Allegro.

"Ponad 40% wzrostu GMV wygenerowały priorytetowe kategorie takie jak Supermarket, Zdrowie i Uroda, czy Moda, podczas gdy w innych kategoriach sprzedaż na Allegro trzymała się mocno. Liczba ofert przekroczyła 320 mln, a wśród ponad 30 kluczowych marek debiutujących nas Allegro w drugim kwartale znalazły się Rossignol, Hansgrohe, Adamed, czy Mobil. Coraz szersza oferta i atrakcyjne ceny przyczyniły się do zwiększenia liczby aktywnych kupujących do 14,3 miliona i średniej wartości generowanego przez nich GMV o kolejne 9,4% r/r w drugim kwartale. Wzrost GMV przy rosnącym wskaźniku take rate napędził przychody i przełożył się na większą od oczekiwanej poprawę marż" - wymieniono w materiale.

Wskaźnik Take Rate w polskiej części biznesu Allegro wyniósł w II kw. br. 11,23% wobec 10,81% rok wcześniej, zaś w całym I półr. br. - odpowiednio: 11,13% wobec 10,64% rok wcześniej.

"Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła piąty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,3 mln w drugim kwartale. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 9,4% r/r do 3 664 zł, przyspieszając też tempo wzrostu w ujęciu kwartalnym" - czytamy także w informacji.

"Zwyżkujące GMV i średnia prowizja od sprzedaży (take rate) przy jednoczesnej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 22,1% r/r do 673,4 mln zł w drugim kwartale i o 25,6% w pierwszym półroczu" - podsumowała spółka.

Allegro odnotowało 118,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 63,5 mln zł straty rok wcześniej, podano także w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 303,39 mln zł wobec 209,02 mln zł zysku rok wcześniej.

W całej I poł. 2022 r. skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 1 053,2 mln zł w II kw. 2023 r. (wzrost o 19,5% r/r). GMV wyniosło w tym okresie 27 366,5 mln zł (wzrost o 15,4% r/r).

W I poł. 2022 r. spółka miała 276 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 103,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 718,87 mln zł w porównaniu z 3 602,66 mln zł rok wcześniej.

"Chcemy upraszczać zakupy i sprzedaż by być ulubionym miejscem zakupów w Europie - zaczynając od naszego regionu. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że poczyniliśmy konkretne kroki w tym kierunku. Nieustannie poszerzana oferta i świetne ceny przyciągają coraz więcej konsumentów na Allegro, nawet jeśli wciąż są bardzo ostrożni jeśli chodzi o domowe budżety. Dzięki temu nieustannie rośniemy, nawet pomimo spowolnienia lub nawet spadku popytu konsumenckiego. W ciągu ostatniego roku skupialiśmy się ponadto na dyscyplinie kosztowej, co przełożyło się na znaczną poprawę marż i dodatkową gotówkę na finansowanie dalszego wzrostu" - skomentował prezes Roy Perticucci, cytowany w komunikacie.

"Allegro.cz, nasz nowy marketplace w Czechach, działa już pełną parą i daje czeskim konsumentom dostęp do najszerszego na rynku wyboru spośród ponad 150 milionów ofert. Zbilansowanie spadającej wartości GMV generowanej na stronach MALL i CZC zajmie trochę czasu, ale zbliżamy się do tego celu i jesteśmy przekonani, że te znane w Czechach marki będą odnosić coraz większe sukcesy jako kluczowi sprzedawcy na Allegro.cz. Będziemy bazować na naszych doświadczeniach na rynku czeskim przy otwieraniu marketplace'ów w kolejnych czterech krajach regionu w przyszłym roku" - zapowiedział też prezes.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)