Amica spodziewa się, że na koniec bieżącego roku będzie miała zysk netto wobec 1,9 mln zł straty po trzech kwartałach br., poinformował wiceprezes ds. finansowych i HR Michał Rakowski. Oszacował także tegoroczny capex na finalnie ok. 60 mln zł, a przyszłoroczny - na podobną kwotę.

"Myślę, że do końca roku Grupa osiągnie jednak pozytywny zysk netto, tym bardziej, że [...] będziemy mieli aktywowane w pewnej części zwolnienie podatkowe dotyczące funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej i to na pewno pozytywnie wpłynie na zysk netto grupy w ujęciu rocznym" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

Oszacował, że inwestycje grupy wyniosą w tym roku ok. 60 mln zł.

"W tym roku przez trzy kwartały ok. 55 mln zł. Nie kontynuujemy inwestycji związanych z rozwojem mocy produkcyjnych, bardziej skupiamy się na inwestycjach związanych z poprawą efektywności, automatyzacjami, również rozwojem systemów IT. Myślę, że do końca roku, zgodnie z zapowiedziami, ten poziom inwestycji będzie ok. 60 mln i w roku przyszłym myślę, że również nie przekroczymy wartości 60 mln zł w ujęciu rocznym" - wskazał.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 2 123,5 mln zł w porównaniu z 2 486,1 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 96,1 mln zł wobec 42,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W komentarzu do wyników spółka podała, że w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku doświadczyła zmniejszenia przychodów ze sprzedaży o 14,6% r/r do 2,1 mld zł, do czego w największym stopniu przyczyniły się zniżki sprzedaży w Polsce (-19% r/r) i w Europie Zachodniej (-13% r/r) - oba regiony operacyjne odpowiadały za prawie 71% skonsolidowanej sprzedaży produktów i towarów. Pomimo rynkowej dekoniunktury z negatywnymi wskaźnikami nastrojów konsumenckich, utrzymujących się na wysokich cen surowców i komponentów oraz rosnących wynagrodzeń pracowników, Amica zwiększyła skonsolidowaną marżę EBITDA o 2,8 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA wzrósł o 128,3% r/r do ponad 96 mln zł. Grupa Amica wypracowała również 56 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 66,3 mln zł r/r (wzrost marży o 3 pkt proc.). Skonsolidowany zysk brutto na poziomie 8,8 mln zł był o ponad 10 mln zł wyższy niż przed rokiem, przy czym oczyszczając wynik o saldo różnic kursowych, zmiana ta byłaby na poziomie +85 mln zł.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2022 r. miała 3 415,8 mln zł skonsolidowanych przychodów.

