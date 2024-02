Zarząd Banku Pekao postanowił zarekomendować przeznaczenie niepodzielonej części zysku netto za 2019 rok w wysokości 1 685,06 zł na dywidendę, jak również z zysku za 2023 r. w wysokości 6 718,13 mln zł kwotę 3 354,37 mln zł na dywidendę oraz 1 686,58 mln zł - na kapitał rezerwowy, jak również pozostawić jako niepodzieloną pozostałą część zysku w kwocie 1 677,18 mln zł, podał bank. Powyższa propozycja oznacza łączną wypłatę dywidendy w wysokości 5 039,42 mln zł, zaś proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 19,20 zł.

"Zarząd banku postanowił zaproponować walnemu zgromadzeniu banku ustalenie terminu prawa do dywidendy na dzień 24 kwietnia 2024 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2024 roku. Wniosek zarządu banku uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej banku" - czytamy w komunikacie.

"Brak obciążeń jednorazowych odsłonił wysoką rentowność naszej działalności; skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao okazał się rekordowy w naszej prawie stuletniej historii i wyniósł 6,6 mld zł. Mamy sporą nadwyżkę kapitałową ponad minima regulacyjne, w tym dywidendowe. […] Osiągane wyniki są dobrej jakości, co potwierdza wiodąca na rynku zdolność do wypłat dywidendy"- napisał prezes Leszek Skiba w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

Reklama

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)