Atrem odnotował 5,95 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,83 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,91 mln zł wobec 6,91 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,41 mln zł w 2023 r. wobec 110,74 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku wygenerowaliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 142 mln zł, co stanowiło wzrost r/r o ponad 29 %. Spółka osiągnęła zyski na każdym kolejnym szczeblu działalności, co ostatecznie przełożyło się na wypracowanie zysku netto na poziomie 6 mln zł" - napisał prezes Andrzej Goławski w liście do akcjonariuszy.

"Zgodnie z wcześniejszymi raportami, skupiliśmy się na konsekwentnej poprawie rentowności na kontraktach i polepszeniu pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Osiągnięte marże są wyznacznikiem ciężkiej pracy całego zespołu. Nasz model funkcjonowania pozwala minimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu rosnących stóp procentowych, które mają wpływ na koszty działalności przedsiębiorstwa. Stabilna sytuacja finansowa umożliwia kreowanie polityki w zakresie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie, a nie wtedy, gdy jest to konieczne" - czytamy dalej w liście.

Wojna na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną spółki, ponieważ nie prowadzi ona aktywności na rynkach wschodnich; jednak pośrednio odbija się to na działalności, poprzez np. zmiany kursowe, ograniczenie możliwości produkcyjnych podwykonawców czy opóźnienie dostaw komponentów. Bardzo wysoka inflacja dodatkowo wpływała na wzrost kosztów materiałów i wynagrodzeń, wskazano także.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)