Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka planuje utrzymać politykę dotyczącą dywidendy, polegającą na przeznaczaniu na ten cel do 50% zysku netto Grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, aż do zmniejszenia wskaźnika długu netto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA, podała spółka.

"Plany obejmują utrzymanie polityki zarządu dotyczącej dywidendy (wypłata do 50% zysku netto Grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, aż do zmniejszenia wskaźnika długu netto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA) oraz realizację inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami" - czytamy w komunikacie, w części dotyczącej planów strategicznych do 2028 r.

Na koniec 2023 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,38 w porównaniu z 2,66 rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2023 r. miała 857,77 mln zł skonsolidowanych przychodów.

