Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 77,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 36,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 121 mln zł wobec 69,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,42 mln zł wobec 106,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 857,77 mln zł w 2023 r. wobec 791,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Grupa Śnieżka wypracowała w 2023 roku 857,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 8,3%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 159,4 mln zł, a zysk netto [ogółem] 83,5 mln zł, czyli odpowiednio o 50,1% i 102,3% więcej w porównaniu z 2022 rokiem" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wzrost sprzedaży był w dużej mierze napędzany zwyżką obrotów o 10% rok do roku na kluczowym dla Grupy rynku polskim. Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 591,1 mln zł, co stanowiło 69% skonsolidowanych przychodów. W Ukrainie, po wcześniejszym okresie spadków, Grupa odnotowała znaczące zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 88,4 mln zł, co oznacza wzrost o 29,6% wobec 2022 roku. Natomiast na Węgrzech wysoka inflacja, która w 2023 roku osiągnęła poziom 17,6%, miała negatywny wpływ na siłę nabywczą konsumentów. W konsekwencji przychody z rynku węgierskiego spadły o 6,3% r/r osiągając wartość 128,2 mln zł, wymieniono w materiale.

Reklama

"W wymagającym otoczeniu wysokiej inflacji i stóp procentowych, które doprowadziły do osłabienia konsumpcji, w 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Szczególnie cieszy nas realizacja celu, jakim był powrót do poziomów rentowności osiąganych przed pandemią. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 18,6%, co oznacza wzrost rok do roku o 5,2 pkt proc. i jest wynikiem rekordowym, powyżej naszych oczekiwań i średniej dla branży. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki mocnym, zbudowanym we wcześniejszych latach, fundamentom. Zaliczamy do nich m.in. silne marki oraz skuteczne strategie sprzedażowe i marketingowe, w tym także pricingową" - skomentowała wiceprezes Joanna Wróbel-Lipa, cytowana w komunikacie.

Śnieżka z konsekwencją dostosowywała ceny produktów, odpowiadając na rosnące koszty produkcji, transportu i płac, podkreśliła wiceprezes.

"Kluczową rolę odegrały także zaawansowane automatyzacja i cyfryzacja, zwłaszcza w obszarach logistyki i produkcji. Nieustannie korzystny dla naszej Grupy okazał się również utrzymujący się od kilku lat trend premiumizacji, obserwowany na kluczowym dla nas rynku polskim. Polega on na zwiększonym zainteresowaniu konsumentów produktami wyższej jakości, co doskonale komponuje się z ofertą naszych marek Magnat i Vidaron" - dodał wiceprezes Zdzisław Czerwiec.

Na koniec 2023 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,38 w porównaniu z 2,66 rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 69,53 mln zł wobec 23,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2023 r. miała 857,77 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)