Zwyczajne walne zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 33,35 zł na akcję, podał bank. Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków.

"Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe banku oraz dokonało podziału zysku. W 2023 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 4,4 mld zł, co jest najwyższym poziomem w historii ING Banku Śląskiego. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik netto był wyższy o blisko 160%" - czytamy w komunikacie.

"Akcjonariusze na ZWZ podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 4,3 mld zł, w tym 3,3 mld zł (75%) ubiegłorocznego zysku netto oraz dodatkowo 1 mld zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Oznacza to, że na jedną akcję banku przypadnie do wypłaty 33,35 zł" - czytamy dalej.

Termin nabycia prawa do dywidendy został ustalony na 17 kwietnia br. Jej wypłata nastąpi 6 maja br.

Zgodnie z porządkiem obrad akcjonariusze udzieli członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. ZWZ powołało również radę nadzorczą na nową czteroletnią kadencję. Jej skład zwiększono do 9 członków z poprzednich 8. Do rady nadzorczej zostały powołane trzy nowe osoby: Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Arkadiusz Krasowski oraz Serge Offers. Dołączyły one do Stephena Creese, Doroty Dobija, Małgorzaty Kołakowskiej, Moniki Marcinkowskiej, Hansa De Munck, Michała Szczurka, dotychczas zasiadających w radzie nadzorczej ING Banku Śląskiego, podano także w materiale.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)