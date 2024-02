Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.