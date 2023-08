ING Bank Śląski odnotował 1 099,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 573 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 054 mln zł wobec 1 898,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 534,3 mln zł wobec 518,8 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł na koniec czerwca 24,2% wobec 19,7% rok wcześniej; wskaźnik udziału kosztów (C/I) 42,7% wobec 52,2%; marża odsetkowa netto: 2,77% wobec 3,16%.

Zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 13,5% w porównaniu z 16,1% w ub.r.

Aktywa razem banku wyniosły 227,74 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 217,27 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 2 008,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 365,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING podkreśla, że w I półroczu bez większych zaburzeń realizował swoją podstawową strategię. Zanotował przyrost liczby klientów we wszystkich segmentach. Bank utrzymał udział w rynku kredytowym mimo niższej aktywności klientów wynikającej z mniejszego popytu na finansowanie. Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,95%, co oznacza bezpieczny poziom dla banku.

"Od kilku lat mamy do czynienia w gospodarce z silną presją na wzrost kosztów, którą coraz trudniej przenosić na ostatecznych odbiorców. Efekty tych zjawisk zaczynają się materializować. Wynikające z tego dodatkowe obciążenia i bariery, na które natrafiają niektórzy klienci powodują, że trudniej jest realizować im cele biznesowe. Jednocześnie ten efekt rozlewa się po całej gospodarce i mamy, zarówno w Polsce, jak i wśród naszych partnerów za granicą, osłabienie dynamiki gospodarczej. To oznacza, że trudniej jest pozyskiwać zlecenia, pojawiają się zatory płatnicze, obserwujemy niestety mniejszą skłonność do inwestowania. A z tym ostatnim zjawiskiem w sektorze prywatnym borykamy się już wiele lat. Sądzę jednak, że w przypadku inflacji przeszliśmy już punkt szczytowy, a niska dynamika wzrostu gospodarczego, która teraz właśnie się realizuje, przyspieszy już pod koniec roku. Liczymy na to, że wspierać ją będą właśnie procesy inwestycyjne. Oczywiście w tej fazie cyklu koniunkturalnego zwiększa się niestety, choć jak dotychczas, w niewielkiej skali, grupa klientów, którzy potrzebują pewnych form restrukturyzacji, przesunięć spłat, czy rozmów na temat złamanych kowenantów w umowach dotyczących finansowania" - skomentował prezes Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

"W ING Banku Śląskim w minionym półroczu udało nam się utrzymać realizację założeń strategicznych. Zanotowaliśmy wzrost liczby klientów oraz zwiększyliśmy atrakcyjność naszej oferty. Pozycja banku jest stabilna, co pozwala nam kontynuować rozwój banku z korzyścią dla klientów. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy kredyty hipoteczne oparte o nową stawkę referencyjną WIRON, sukcesywnie wzmacniamy ochronę klientów przed oszustami - ostatnio zaproponowaliśmy klucze U2F w systemie Moje ING oraz wprowadziliśmy rozwiązania wspierające obsługę zdalną klientów - ING Lease Now dla e-commerce, czy spotkania wideo ze specjalistami hipotecznymi" - dodał prezes.

"W minionym kwartale, zgodnie z założeniami strategii, konsekwentnie zwiększaliśmy poziom cyfryzacji. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej zanotowaliśmy 9-proc przyrost przelewów w bankowości mobilnej. Z tego kanału dostępu do banku korzysta 1,9 mln klientów, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Na koniec czerwca udział przelewów zrealizowanych w bankowości mobilnej osiągnął poziom 55%. Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 7% r/r oraz transakcji BLIK-iem o 32% r/r. Obserwujemy dalszy spadek liczby transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku, który wyniósł 12%. W bankowości korporacyjnej w II kwartale liczba przelewów wzrosła o 4%, z czego 34-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 5% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 27% do 7,6 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą" - powiedział także Bartkiewicz.

Bank wskazał najważniejsze wyniki biznesowe osiągnięte w I połowie 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

liczba klientów bankowości detalicznej 4 436 tys. (wzrost o 45 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 78 tys. r/r),

liczba klientów bankowości korporacyjnej 548 tys. (wzrost o 30 tys. r/r), z czego 437 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 5,1 tys. r/r), 108,2 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 25 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),

wzrost wartości kredytów o 3% do 158,1 mld zł,

wzrost depozytów o 5% do 186,8 mld zł.

"W I połowie 2023 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 2 008,1 mln zł. Oznacza on, że wynik netto poprawił się o 47% w porównaniu do I półrocza 2022 roku. Wynik brutto ukształtował się w wysokości 2 633,1 mln zł (+38,6% r/r). Na poprawę zysku brutto za I połowę 2023 roku o 733,8 mln zł, czyli 38,6%, względem I połowy 2022 roku w największym stopniu wpłynęło:

wzrost wyniku z tytułu odsetek o 283,3 mln zł (+7,8% r/r),

wzrost pozostałych dochodów o 130,4 mln zł (strata rok wcześniej),

spadek kosztów operacyjnych o 278,6 mln zł (-13,1% r/r),

spadek kosztów ryzyka o 49,8 mln zł (-14,9% r/r).

Elementy pozytywnie wpływające na poziom wyniku brutto zostały w części zamortyzowane przez wzrost obciążenia wynikającego z podatku bankowego (wzrost o 11,2 mln zł, +3,6% r/r)" - czytamy w raporcie.

W I połowie 2023 roku dochody ogółem Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego ukształtowały się na poziomie 5 095,2 mln zł. Oznacza to, że poprawa względem I połowy 2022 roku wyniosła 416,6 mln zł, czyli 8,9% i wynikała głównie z wyższego wyniku z tytułu odsetek. W I połowie 2023 roku głównym czynnikiem wzrostu dochodów był segment korporacyjny. Jego dochody zwiększyły się o 506,9 mln zł, czyli o 20,4%, do poziomu 2 989,4 mln zł. W konsekwencji jego udział w strukturze zwiększył się o 5,6 pkt proc. do 58,7%. Dochody segmentu detalicznego obniżyły się o 90,3 mln zł, czyli o 4,1%, do 2 105,8 mln zł.

W I połowie 2023 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 44,5% względem I połowy 2022 roku, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności udzielonych klientom. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek wzrosły o 266,9% r/r, przede wszystkim ze względu na wyższe koszty zobowiązań wobec klientów. W konsekwencji, wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 7,8% r/r, czyli o 283,3 mln zł do poziomu 3 914,4 mln zł. Ze względu na otoczenie wyższych stóp procentowych w I połowie 2023 roku (cykl podwyżek stóp procentowych zakończył się we wrześniu 2022 roku) marża odsetkowa banku poprawiała się (wzrost stawek WIBOR, zwiększenie maksymalnego oprocentowania kredytów, zmiana wysokości i oprocentowania rezerwy obowiązkowej, rosnące rentowności skarbowych papierów wartościowych), wyjaśniono.

W I połowie 2023 roku wynik z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego zwiększył się o 2,9 mln zł, czyli o 0,3% względem I połowy 2022 roku do poziomu 1 055,7 mln zł.

"W I półroczu 2023 roku koszty działania (wraz z podatkiem bankowym) Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego spadły o 10,9% r/r do poziomu 2 177,1 mln zł. Porównywalność kosztów działania pomiędzy 2023 a 2022 rokiem utrudniają koszty regulacyjne. W I połowie 2022 roku rozpoznaliśmy w kosztach działania koszty związane z powołaniem Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (429,8 mln zł) oraz składkę na Fundusz Gwarancji Depozytów BFG (53,8 mln zł). W 2023 roku nie ma tego typu elementów w naszych kosztach. Natomiast składka na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji BFG była w 2023 roku o 73 mln zł niższa r/r, a koszty nadzoru KNF o 2,5 mln wyższe względem roku poprzedniego. Koszty poniesione z tytułu podatku bankowego wyniosły w I połowie 2023 roku 324,2 mln zł i były o 3,6% wyższe niż rok wcześniej" - czytamy dalej.

Koszty własne (z pominięciem koszów regulacyjnych i podatku bankowego) wzrosły w I połowie 2023 roku o 221,7 mln zł (+15,3% r/r). Wiąże się to m.in. ze wzrostem kosztów wynagrodzeń (+15,3% r/r), kosztów działania i ogólnego zarządu (+19,4% r/r; tu wysoką dynamikę obserwujemy w kosztach IT - 17,1% r/r, czy kosztach nieruchomości - 23,4% r/r). Koszty marketingu i promocji były względnie stabilne (+3,3% r/r). Koszty amortyzacji wzrosły w stosunku do I półrocza poprzedniego roku o 6,9%. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego nieznacznie wzrosło (8 494 etatów na koniec czerwca 2023 roku w stosunku do 8 441 etatów na koniec czerwca 2022 roku oraz 8 358 etatów na koniec 2022 roku), podano także.

Ze względu na wzrost dochodów oraz spadek kosztów działania (łącznie z podatkiem bankowym), wskaźnik efektywności - koszty do dochodów - poprawił się w I połowie 2023 roku względem roku poprzedniego. Wyniósł on 42,7%, co oznacza spadek o 9,5 pkt proc. r/r. Sam stosunek kosztów własnych (bez kosztów regulacyjnych i podatku bankowego) w relacji do dochodów wyniósł w I połowie 2023 roku 32,9% (+1,8 pkt proc. r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2 008,1 mln zł wobec 1 365,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)