Zysk operacyjny wyniósł 35,4 mln zł wobec 174,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 44,11 mln zł wobec 181,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Rok 2023 był rokiem pełnym wyzwań związanych z spadającym popytem i ceną na wyroby stalowe. Mimo, iż unijna gospodarka okazała się bardziej odporna na kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie, niż początkowo sądzono, to jednak produkcja przemysłowa znacznie ucierpiała z powodu wysokich kosztów energii, które doprowadziły do ograniczenia nowych inwestycji, a tym samym do zmniejszenia popytu na stal. Powodów do optymizmu nie dostarczała również sytuacja w sektorze budowlanym, która również rzutuje na sektor stalowy. Dodatkowo sytuację pogarszała utrzymująca się presja inflacyjna i wysokie stopy procentowe. Pomimo tych przeciwności udało się wypracować dodatnie wyniki finansowe zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym - Grupa Bowim osiągnęła przychody ze sprzedaży, które w ujęciu skonsolidowanym osiągnęły poziom 2,037 mld zł, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie 13,3 mln zł" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W całym 2023 roku popyt na stal ulegał stopniowemu osłabieniu doprowadzając do dalszych spadków cen wyrobów stalowych, których dynamika była istotnie niższa niż w roku poprzednim. W reakcji na zmniejszenie zapotrzebowania rynku, producenci zaczęli ogłaszać redukcje produkcji lub restrykcje sprzedażowe. Pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego grupie udało się zwiększyć swoją pozycję rynkową - zarówno spółka jak i grupa kapitałowa odnotowały nieznaczny wzrost sprzedaży liczonej w tonach, podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 036,7 mln zł w 2023 r. wobec 2 752,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,54 mln zł wobec 103,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,75 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)