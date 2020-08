"Początek dnia na rynkach był dosyć słaby. Rezygnacja premiera Japonii Shinzo Abe podnosi ryzyko polityczne, przez co pojawiła się mała fala awersji do ryzyka. Po południu te straty zostały w znacznej części odrobione, jednak przed zamknięciem notowań w Europie na głównych indeksach pojawiła się kolejna fala spadkowa. Są to stosunkowo niewielkie ruchy i rynek traktuje je raczej jako korektę" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"WIG20 odstawał od głównych indeksów i trzymał się słabiej radzących sobie dzisiaj EM. Indeksy w USA znajdują się blisko swoich szczytów, więc siłą rzeczy WIG20 nawet jak pozostanie bierny, to nie powinien w najbliższych dniach spadać. Rozpoczyna się wrzesień, będzie rosła zmienność i możliwe jest wyjście z konsolidacji. Kierunek tego wyjścia jest na ten moment zagadką" - dodał.

Zwrócił uwagę, że statystycznie wrzesień jest dla giełd najgorszym okresem, co może odcisnąć piętno na zachowanie rynku i zwiększa ryzyko wyjścia dołem z konsolidacji.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zniżkował o 0,9 proc. do 1.829,79 pkt., WIG stracił 0,55 proc. do 52.237,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.712,49 pkt., a sWIG80 zyskał 0,25 proc. do 14.730,94 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 707 mln zł, z czego 506 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (159 mln zł) oraz Orlenu (63 mln zł).

W pierwszej części dnia WIG20 pozostawał lekko na minusie, wybijając się jedynie przejściowo nad kreskę. Po południu spadki przybrały na sile i indeks zakończył notowania blisko 1 proc. pod kreską. Nie pomogły mu notowania USA, które po pozytywnym otwarciu zaczęły kierować się w dół.

W momencie zamknięcia piątkowej sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,6 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,2 proc., a DJI rósł o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym 7 z 15 branż zwyżkowało, przy czym odzież wzrosła o 1,2 proc. Paliwa straciły 2,2 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkowały: Lotos - o 3,3 proc., Orlen - 0 2,8 proc. i mBank - o 2,5 proc.

CD Projekt zakończył notowania 3,2 proc. na minusie po dwudniowych wzrostach i wyznaczeniu w czwartek nowego maksimum na 460,8 zł.

Najmocniej wzrósł Tauron - o 2,3 proc.

Wśród małych i średnich firm wzrostami wyróżniły się notowania Kruka - w górę o 11,5 proc.

Kruk podał, że jego zysk netto w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 42,8 mln zł i był o 38 proc. niższy niż przed rokiem. Zysk okazał się jednak o ponad 900 proc. wyższy od konsensusu PAP na poziomie 4,2 mln zł. Kruk oczekuje zwiększonej podaży portfeli pod koniec 2020 r. i w 2021 r. Przedstawiciele spółki poinformowali także, że Kruk obserwował w lipcu spłaty klientów na dobrym poziomie, były one na wyższym poziomie niż w maju i czerwcu. Spółka nie wyklucza, że w 2020 roku wyjdzie na rynek z emisją obligacji.

Rosły także m.in. Trakcja - o 3,7 proc., BoomBit - o 3,4 proc. a także Millennium i Asseco - po około 2 proc.

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale wzrósł rok do roku o 18,7 proc. do 95,1 mln zł. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę. Portfel zamówień grupy na 2020 rok ma wartość 10,27 mld zł. Asseco liczy na to, że pozytywne tendencje widoczne w wynikach drugiego kwartału - m.in. w segmencie administracji publicznej w Polsce - będą kontynuowane w kolejnych kwartałach.

W dół poszły: Medicalgorithmics - o 4,8 proc., Biomed-Lublin - o 4,3 proc. i po około 3-4 proc. EkoExport, ML System i Famur.

Na szerokim rynku kurs PCC Exol spadł o 32 proc. przy obrotach przekraczających 20 mln zł, Lubawa straciła 10 proc., a Airway Medix zyskał 11 proc.

PCC Exol poinformował o spadku przychodów w I półroczu 2020 r. o 1,5 proc. rdr do 323,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 21,7 mln zł co oznacza wzrost o 22 proc.