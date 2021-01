"Najważniejsze dla inwestorów są obecnie wybory uzupełniające w stanie Georgia do amerykańskiego Senatu. Najprawdopodobniej nie będą one miały drastycznego wpływu na rynek walutowy, ponieważ spore szanse na wygraną mają kandydaci Republikanów. Jeśli jednak we wtorkowym głosowaniu Demokraci zdobędą dwa dostępne mandaty, to realizacja takiego scenariusza będzie dużym szokiem dla rynku. Wygrana Demokratów przełożyłaby się na mocniejszego dolara" - powiedział Piotr Popławski.

"Dodatkowo należy pamiętać o Święcie Trzech Króli. W konsekwencji, na rynku w środę będzie niższa płynność i mogą wystąpić większe ruchy na parach walutowych z udziałem złotego" - dodał.

Ekonomista zwrócił także uwagę na toczącą się dyskusję dotyczącą potencjalnej obniżki stóp procentowych w Polsce.

"Jeżeli nadal będą trwały spekulacje dotyczące ewentualnych obniżek stóp procentowych przez RPP, to kurs EUR/PLN może utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Dlatego w najbliższych dniach EUR/PLN powinien być w trendzie bocznym w przedziale 4,55-4,56, zakładając, że wybory w USA nie przyniosą niespodzianki" - ocenił.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego, że bazowy scenariusz zakłada stabilne stopy procentowe, ale w przypadku negatywnej sytuacji możliwe jest ich cięcie w I kw. 2021 r.

We wtorek ok. godziny 15.22 kurs EUR/PLN wynosi 4,5466 i jest blisko 1 gr niżej niż w poniedziałkowe popołudnie. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7050.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zwyżkowały we wtorek o 1 pb do 1,22 proc. Z kolei rentowności 5-latek pozostały bez zmian, a 2-latki poszły w dół o 1,6 pb do 0,02 proc.

"Jeżeli chodzi o rynek długu to po Święcie Trzech Króli krajowe 10-latki będą zależne od wydarzeń na rynkach bazowych. Spodziewam się, że rentowności 10-latek mogą lekko zniżkować, o 3-5 pb. Na krótkim końcu krzywej dochodowości wszystko będzie zależało od rozwoju dyskusji czy będzie w styczniu obniżka stóp procentowych, czy też nie. Komunikacja RPP jest obecnie bardzo niejednoznaczna" - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,930 proc. (+1,3 pb), a niemieckich -0,602 proc. (-0,3 pb).