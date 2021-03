Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 1,32 proc. do 4,0845 USD za funt.

Analitycy oceniają, że perspektywy gospodarcze na świecie zaczynają się poprawiać w reakcji na amerykański plan szczepień na Covid-19 i przyjęty przez Waszyngton pakiet stymulacyjny dla gospodarki, wart 1,9 biliona USD.

Prezydent USA Joe Biden w czwartek zapowiedział, że do maja wszyscy dorośli Amerykanie powinni kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Kraj ma być "bliżej normalności" do Dnia Niepodległości - 4 lipca.

Biden podpisał też w czwartek pakiet gospodarczy na czas epidemii Covid-19.

Ustawa przewiduje rządowe wsparcie warte blisko 2 bln dolarów, w tym po 1.400 USD jednorazowego świadczenia dla większości dorosłych Amerykanów - pomoc dostaną więc dziesiątki milionów mieszkańców USA, przedsiębiorstwa oraz władze stanowe i lokalne.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 196 USD do 9.058 USD za tonę.

W tym tygodniu miedź w Londynie zdrożała o 1,4 proc.