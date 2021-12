"Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest decyzyjne posiedzenie FOMC. Oczekuje się, że rezerwa federalna przyspieszy nieco proces wychodzenia z programu skupu aktywów, co będzie działało korzystnie dla dolara i niekorzystnie dla walut rynków wschodzących. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten scenariusz jest już wyceniony. Choć bilans czynników ryzyka nadal sprzyja dolarowi, to przestrzeń do jego umocnienia jest niewielka. Fed musiałby bardzo jastrzębio zaskoczyć, żeby doszło do większego ruchu" - powiedział Maciej Madej.

O godz. 20.00 czasu polskiego Fed opublikuje komunikat po posiedzeniu oraz najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

"Właściwie cały sentyment wobec złotego dyktowany jest obecnie przez rynki bazowe, zwłaszcza przez silniejszego dolara. W takim otoczeniu widzimy tendencję lekko osłabiającego się złotego. Jeżeli Fed mocno nie zaskoczy, ten trend może się w najbliższym czasie utrzymać" - ocenił.

Madej zwrócił uwagę, że Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. wzrosły rdr o 7,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 7,7 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.

"Rewizja inflacji w górę mogła być lekko oczekiwana, w związku z czym reakcja na kursie nie była dziś znacząca. Niewątpliwie to przypieczętowuje kolejną podwyżkę stóp NBP, a biorąc pod uwagę wypowiedź prof. Ancyparowicz, można oczekiwać kolejnego ruchu o 50 pb" - zauważył.

W kuluarach konferencji na warszawskiej SGGW członkini RPP Grażyna Ancyparowicz powiedziała dziennikarzom, że gdyby utrzymała się tendencja wzrostu akcji kredytowej w segmencie konsumpcyjnym, możliwe jest dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej, w kroku o co najmniej 50 pb.

W środę notowania złotego podlegały niewielkim wahaniom. Po południu kurs EUR/PLN jest niecałe 0,1 proc. pod kreską, w okolicy 4,625, a USD/PLN jest 0,15 proc. wyżej, na poziomie 4,105. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,127.

­RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW wyraźnie zwyżkowały w środę względem poziomów z poprzedniego dnia. Najmocniej, bo o blisko 10 pb, w górę poszedł środek krajowej krzywej.

"Krajowy rynek długu naśladuje zachowanie rynków bazowych. Tak jak się spodziewaliśmy nastąpił lekki ruch w górę na 10-latkach i w tej chwili obserwujemy stabilizację. Spodziewam się zatem, że poziom 3,20 proc. może się do końca tygodnia utrzymać" - powiedział Madej.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o blisko 2 pb do 1,455 proc., a niemieckich pozostają bez większych zmian na poziomie -0,361 proc.